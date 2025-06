Dicen en Sinaloa que el gobernador Rocha Moya, tiene miedo

Tras nueve meses de violencia e inseguridad en Sinaloa, la narcoguerra que se vive en el estado no solo ha acabado con la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, también la economía se ha visto afectada con pérdidas de hasta 30 mil millones de pesos, según nos comenta la legisladora Paloma Sánchez Ramos.

Nos dice que desde el pasado 9 de septiembre se han registrado al menos mil 469 muertes, un promedio de 5 homicidios diarios; además hay mil 559 personas desaparecidas, 43 menores de edad asesinados; más de 5 mil vehículos robados y 34 policías asesinados.

En este periodo se han perdido más de 25 mil empleos, situación que ha sumergido a la entidad en un clima de inseguridad y violencia, mientras el gobierno morenista que encabeza Rubén Rocha Moya sigue minimizando la situación, descalificando a quienes señalan las pérdidas, diciendo que son unos exagerados.

El senador guerrerense Manuel Añorve Baños, señala que la nueva política del gobierno federal que permitirá a quienes invadieron viviendas del Infonavit adquirirlas mediante un esquema de renta con opción a compra. “Lo que está haciendo Morena es institucionalizar el despojo. Le están diciendo al país que invadir es un camino válido para obtener una casa. Es una barbaridad”, sentenció.

Añorve lanzó una crítica frontal contra el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, a quien responsabilizó de impulsar una medida absurda y ofensiva para los trabajadores de México. “¿Quién está detrás de esta barbaridad? Un agrónomo sin la menor experiencia en materia de vivienda, el mismo que hundió a Pemex y que ahora pretende desmantelar el Infonavit para convertirlo en herramienta del clientelismo de Morena.

Romero no solo desconoce el sector, también desprecia el esfuerzo de millones de mexicanos que con trabajo y sacrificio han logrado hacerse de una casa. No vamos a quedarnos callados mientras este personaje juega con el patrimonio de las familias”, sentenció el legislador priista.

Las irregularidades y por qué no decirlo, trampas abiertas y descaradas que hizo el partido Morena, quedaron al descubierto aquel primer domingo de junio en las elecciones judiciales que en resumidas cuentas, resultaron ser un circo guinda con un altísimo abstencionismo y no participación y aun así no deja de ser desconcertante que el Instituto Nacional Electoral que encabeza Guadalupe Taddei, haya dado validez a dichos comicios, pese a toda la porquería que sigue saliendo como que candidatos de dudosa reputación, acusados de violación, hayan participado en dicho amañado proceso que ahora ya no saben los morenistas como tapar.

Por eso, es de reconocimiento que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado del coordinador de los diputados del tricolor, Rubén Moreira; el coordinador en el Senado de la República, Manuel Añorve; la secretaria general del Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano; Jorge Meade, secretario de Organización, entre otros, se apersonaron en las instalaciones del INE para entregar sendo expediente en el que se pide anular las dizque elecciones judiciales por diversas violaciones, la principal, el tan llevado y traído tema de las “acordeones”.

Otro que también se dio a defender lo indefendible fue el controvertido presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó que la dizque elección Judicial, “ha generado una resistencia enorme de la derecha, de los conservadores, de los poderes, de quienes se creían dueños del país y han buscado descalificar la elección democrática de las personas juzgadoras”.

Democrático, es el término que menos debería de utilizar el senador al que ya se le va a acabar el cargo de presidente de la Cámara Alta porque lo que estuvo ausente en ese proceso, fue el voto universal, secreto y directo.

También es absolutamente falso que dichos cuestionados comicios fueron “un parteaguas en la historia de nuestro país, no sólo en la historia del Poder Judicial sino en la historia de nuestro país”.

Marko Cortés Mendoza, pidió a los partidos de oposición bajo el concepto de interés tuitivo y a los pocos candidatos independientes que participaron en el proceso por su directo interés jurídico, que impugnen la elección judicial.

“No se puede validar un proceso viciado de origen que representa un enorme riesgo para la democracia y la independencia judicial en México”, advirtió.

Consideró que no puede dejarse de impugnar lo que desde la reforma a la Constitución se hizo mal, corrompiendo a cuatro senadores de oposición y burlando la voluntad popular que no les dio mayoría calificada; y terminar siendo, un procedimiento completamente manipulado desde “la tómbola, los acordeones y hasta el acarreo gubernamental, además con un total desinterés de la sociedad, que en casi un 90% decidió no participar”.

El senador por Michoacán denunció que la elección de jueces y magistrados mediante mecanismos clientelares, sin reglas claras y con el involucramiento de personajes ligados al crimen organizado, atenta contra el Estado de Derecho. Y por lo tanto, poniendo en riesgo nuestros acuerdos comerciales como es el caso del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá y el Acuerdo Global México - Unión Europea.

“La justicia es el pilar de una democracia sana y representativa, pero lo que presenciamos en este proceso fue opacidad, vacíos legales y una maniobra apresurada de Morena que carece de toda legitimidad”.

