¿Habrá Tercera Guerra Mundial?

Carlos Urdiales.

Donald Trump transformó sus bélicos afanes diplomáticos en francas acciones de guerra. El Congreso de Estados Unidos no ha metido a la potencia militar en ese estatus, pero desde el “cuarto de situación” de la Casa Blanca, el Presidente tiró a la basura su oferta de campaña de no librar conflictos ajenos.

Ayer conocimos los ataques de Irán a bases estadounidenses en Qatar e Irak. Los bombardeos de Israel en contra del régimen de Teherán continúan. Y el mundo observa cómo a casi dos años de la criminal acción de Hamas en territorio israelí, que costó la vida de más de mil 150 inocentes, las represalias del gobierno de Benjamín Netanyahu salen de cauce y ocasionan cientos de muertes entre la población civil palestina.

Mientras la semana informativa administra el alud de reacciones y pronunciamientos de jefes de Estado y Gobierno, desde Moscú que condena el ataque de Estados Unidos a Irán, hasta mensajes de buena voluntad de gobiernos como el nuestro, recordando lugares comunes, no por eso menos válidos, sobre los horrores de cualquier guerra, de la justicia como antídoto para desactivar no sólo la escalada actual, sino acaso más pertinente, inhibir la proliferación de actos terroristas y operaciones suicidas cualquier día, en cualquier rincón del planeta.

Dicen los analistas dedicados al universo geopolítico que no estamos a las puertas del holocausto nuclear, que Irán no tiene aliados próximos, que los intereses de China, Rusia y Corea del Norte no se alinean con la teocracia que comanda el líder supremo, Alí Jamenei.

Dicho lo cual, el mayor miedo global mira los precios de energéticos de origen fósil, petróleo y derivados. La amenaza por parte de Teherán de bloquear el Estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico para la estabilidad mundial.

Nuevo episodio que nos ubica en los alcances reales de las otras energías, expectativa internacional que expone como no hay sol ni vientos, ni reactores nucleares suficientes para suplir lo que hoy guste o no, y que mueve la producción de todo. Por eso el tamaño del miedo.

Violencia política en razón de… Morena

Mientras la humanidad atiende sucesos en Oriente Próximo y Washington, acá no paramos de mirar a un nuevo y viejo régimen político repelente, desde su ADN, a la crítica.

Leyes y amagos constitucionales para establecer nuevos delitos, acosos, violencias políticas en razón de su intolerancia y soberbia, lo mismo en Puebla, Campeche, Sinaloa o hasta el máximo juzgado en esa materia.

Sanciones que rayan en penitencia, muy ad-hoc a su vena mesiánica, a sus mantras parroquiales.

Exposición pública de ciudadanos sometidos a sus majestades senadores morenistas viajeros frecuentes, o esposas de diputados morenistas que hacen del litigio contra medios y comunicadores, escudo para no ser molestados en sus apetitos nepotistas.

El ánimo censor del poder en turno pretende esconderse en intenciones a favor de las infancias o en la pseudo defensa de derechos privados de las personas públicas, poderosas y autoritarias. Tentaciones de los que dicen no ser como los de antes.