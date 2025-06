Morena quiere imponer la Censura

La banca del tricolor en el Senado presentó una iniciativa para derogar la llamada Ley Censura ante el Congreso local de Puebla, especialmente el delito de “ciberasedio”, utilizado para pretender acallar a los críticos y a quienes piensan distinto del gobierno.

Al presentar su propuesta, la diputada local Delfina Pozos expuso que se trata de una iniciativa para derogar el tipo penal de ciberasedio, creado en el artículo 480 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Desde la tribuna, cuestionó a los legisladores de Morena si con la Ley de Ciberseguridad, a través de la cual se introdujo el tipo penal, pretendían proteger a la niñez y adolescencia o, más bien, censurar y usar el Código Penal como escudo para evadir responsabilidad.

+++

El senador José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, informó que a más tardar el próximo fin de semana podría estar listo el dictamen relativo al proyecto que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El legislador detalló que actualmente el órgano legislativo que preside, las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos analizan las opiniones expresadas en los conversatorios realizados en el Congreso de la Unión.

Los órganos legislativos encargados del asunto preparan un dictamen donde se asimilen las propuestas que se expusieron en esos conversatorios, además de tomar en cuenta las opiniones de la Presidencia de la República y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

+++

Al comenzar el proceso electoral rumbo a la elección de 17 gubernaturas y la renovación de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, la oposición sigue en dudas de la construcción de una alianza para poder enfrentar, PRI, PAN y MC a Morena y sus aliados.

Los resultados en las últimas elecciones registran la necesidad de las alianzas, toda vez que ninguno de los partidos políticos por sí solo, incluyendo el Partido oficial Morena, tiene oportunidad de ganar.

Hay registros que en el 2021 la negación de Movimiento Ciudadano de no aceptar la alianza con el PRI y PAN, evitó que, de las 9 alcaldías que le ganaron a Morena, hubiesen logrado hasta 13 de las 16 existentes en la CDMX que en ese entonces gobernaba Claudia Sheinbaum

En esas cuatro alcaldías, la oposición se quedó a escasos votos de arrebatarle a Morena y sus aliados el triunfo, fueron los votos de MC los que hicieron falta.

Esas votaciones también se hubieran reflejado en los diputados del Congreso de la Ciudad de México para que la oposición hubiese alcanzado la mayoría legislativa y mantener candado a la jefa de gobernó.

En esas elecciones, el bloque del PAN con el PRI permitió arrebatarle la mayoría calificada al Partido Morena y sus aliados del Verde y PT en la Cámara de Diputados. En consecuencia, le amarró las manos al entonces Presidente López Obrador para evitar que aprobara todas sus ocurrencias.

+++

El gobierno quiere instaurar una dictaduran por eso quiere hacer cambios a la ley lectoral, según nos comenta Alejandro Moreno, dirigente del tricolor, por que han cambiado leyes para cercenar el derecho a la información. Pretenden meterse a los telefonos, a loa diarios y a toda la información de los comunicadores.

Por eso, nos dice Moreno no podemos permitir que este gobierno cicnico quiera destruir todas las instituciones. Debemos unirnos para detener ese paso.

Morena aparte de no saber gobernar, es patetico que en el senado no tengan materia, que no tengan dictamenes sobre la propuesta para cambiar leyes. Por eso dice que no tienen capacidad. Por eso quieren el Poder Judicial, Al ejecutivo y al legisaltivo para actuar irresponsablemente.

Desde hace tiempo se han escuchado voces en el sentido de que las cámaras del Congreso de la Unión resultan demasiado costosas al país, como lo comprueba el hecho de que se conocen diversas propuestas para eliminar por lo menos una de ellas.

Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso una reforma electoral para eliminar a los diputados y senadores plurinominales. Y hoy quiere llevar a cabo esa propuesta.

En esa fecha, la jefa del Ejecutivo anunció que para el siguiente periodo ordinario de sesiones enviaría una serie de reformas al Congreso, entre las que podría encontrarse la propuesta que pretende eliminar diputados y senadores plurinominales. Eso no ocurrió, pues la propuesta encontró resistencias dentro del mismo sector oficial, en donde han frenado diversas iniciativas de la mandataria, pero quieren insistir.

Una de las voces de desacuerdo fue la del siempre alborotador presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó la propuesta como una ‘barbaridad’.

Fernández Noroña recordó que la reforma política-electoral de 1977 abrió las puertas del Congreso a las fuerzas políticas minoritarias al integrar el sistema de representación proporcional. “

Denunciar la Ley censura, hay un cerco en contra de los partidos de oposición, por eso, se da en Campeche o en Puebla. Eso solo es un ejemplo, denuncia el senador campechano.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx