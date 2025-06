Artistas, políticos, bancos...

Javier Solórzano Zinser. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Nadie debería decirse sorprendido por la investigación por lavado de dinero que el Tesoro de EU está haciendo a bancos mexicanos, (Casa de Bolsa Vector, Intercam y CIBanco).

Donald Trump fue claro respecto a la importancia que le concedía al lavado de dinero por narcotráfico por instituciones financieras mexicanas. Dijo que las investigaría a profundidad.

Su estrategia está siendo clara y estructurada. La revocación de las visas ya pasa por políticos mexicanos, ha alcanzado también a cantantes y personajes de la industria artística, y ahora ha puesto en la mira a las instituciones bancarias.

Pareciera que no se está tomando con la debida seriedad la estrategia del presidente. Ha venido cumpliendo lo que se planteó en campaña y de lo cual de alguna manera el Gobierno mexicano tenía información. No se hizo acuse de recibo y muchas de las investigaciones que está llevando a cabo su gobierno se van a mantener en el nivel en que están sin que se conozca a detalle lo que se está haciendo.

Cuando se argumenta que no hay pruebas concretas contra los bancos se debe a que las investigaciones se mantienen en sigilo y no se dan a conocer detalles sobre las mismas; bien cabe decir que sobre advertencia no hubo engaño.

La cuestión es si el Gobierno mexicano tiene información sobre esto. Por lo que la Presidenta dijo ayer todo indica que no la tenía, o en caso contrario no tuvo elementos para detener lo que bien podríamos llamar un bombazo.

Si en EU se tenía información de lo que está pasando con los bancos, la pregunta para el Gobierno mexicano es si no se tenía información sobre lo que en EU se estaba investigando. No se sabe si la UIF tiene algún indicio o si estaba en su mesa una investigación a estos bancos.

Trump está desarrollando una estrategia por pasos contra México. Cada vez va quedando más claro que de nada sirven las palabras de reconocimiento y hasta de amabilidad del presidente a nuestra Presidenta, porque en los hechos las cosas son diferentes. Agreguemos a la investigación de los bancos la declaración de la fiscal estadounidense en el sentido de que junto con Rusia, China e Irán somos “adversarios” de EU.

Para EU el tema de los bancos es de enorme importancia porque, independientemente de que se tengan elementos para acusar a estas instituciones, sabes que tiene que cerrar la llave del dinero. En los hechos ya está tomando medidas concretas en contra de todo lo que tiene que ver con ello, ayer mismo restringió visa de familiares, de integrantes de los bancos y de quienes tengan algo que ver con las instituciones.

En el caso de Vector las cosas adquieren particular dimensión. En información sobre la investigación se habla de que el personaje más señalado por corrupción de la 4T habría estado relacionado con la institución, Genaro García Luna, y que, se asegura, pudo haber recibido dinero por este conducto del Cártel de Sinaloa.

El tema no para ahí, porque quien es la cabeza de Vector es Alfonso Romo, quien se fue convirtiendo en un hombre de gran importancia en la estructura de la campaña de López Obrador y en los dos primeros años de su gobierno.

El Gobierno mexicano asegura que no hay elementos por parte del Tesoro. El problema para México es que EU actúa como si tuviera la información, a lo que se suma que en el Capitolio (republicanos y demócratas), han reconocido la investigación como un elemento para cerrar la llave del lavado de dinero de actividades ligadas con el narcotráfico.

Con pruebas o sin ellas, EU está actuando contra México y no lo va a dejar de hacer. Debemos tener claridad de lo que pasa en nuestro país.

RESQUICIOS.

Por más que esté validada la elección al Poder Judicial, es definitivo que estuvo cargada de irregularidades. La presidenta de Morena acusó al gobernador de NL de los acordeones en su estado, días antes dijo que fueron hechos por los “ciudadanos”, como si su partido hubiera visto todo desde la tribuna, no hay cómo creerles.