Invertir recursos, no sólo dar dinero: Slim

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Carlos Slim, fundador del Grupo Carso, declaró que en el país se necesita invertir recursos para desarrollo, no sólo dar dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo, generar bienestar y que, si el Gobierno no tiene dinero para poder hacerlo, por eso es relevante la participación de la iniciativa privada porque “invirtiendo el 20 o 22 por ciento del Producto Interno Bruto, no vamos a llegar a ningún lado”.

En el marco del Día de la Ingeniera y el Ingeniero, celebrado ayer, sostuvo que se debe buscar que se hagan obras de infraestructura por todos los beneficios que ello implica en desarrollo y crecimiento y que, si el Gobierno no tiene dinero para combatir el rezago en infraestructura, se requiere la inversión privada porque hay recursos de la banca privada, de colocaciones públicas e incluso de Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Estadio se tambalea

La mayoría Morena y sus aliados, e inclusive Movimiento Ciudadano, aprobaron en lo general la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en sustitución del Ifetel que además crea la Comisión Reguladora que actualizará el Registro Público de esa área, entre críticas de diputados de oposición que lo consideran un paso más al autoritarismo y censura.

También en el Senado, en el que se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Pública, el panista Ricardo Anaya dijo que es el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad de los ciudadanos para instaurar un “Gobierno espía” al darle al gobierno acceso a cualquier registro ciudadano.

Al recibir el primero de los 20 aviones de fabricación brasileña para Mexicana de Aviación, la Presidenta Sheinbaum declaró que no es capricho de su gobierno rescatar a esa aerolínea que desde su reaparición a finales de 2023 ha enfrentado problemas ya que no se puede depender exclusivamente de aerolíneas extranjeras o privadas “para movilizar al pueblo”.

En defensa de Hugo López-Gatell, al que nombró representante de México en la Organización Mundial de la Salud, a la que tanto cuestionara el exsubsectretario de Salud lopezobradorista durante la pandemia, la Presidenta dijo que “es increíble el escándalo que armaron en su contra”.

Ovidio Guzmán López se sumó al coro familiar que prefiere declararse culpable y cantar, para evitar una larga condena, acusado de coordinar el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, fabricado en Sinaloa y enviado a Estados Unidos.

La reelecta ministra Loretta Ortiz anunció ayer que los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia sí usarán toga, inclusive quien la presidirá, Hugo Aguilar Ortiz, también la usará, con motivos indígenas.