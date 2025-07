Copa Airlines conectará a Los Cabos con América Latina

Julio Pilotzi. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Copa Airlines, en colaboración con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, anunció el lanzamiento de una nueva ruta aérea directa entre Panamá y Los Cabos, programada para iniciar operaciones el 4 de diciembre de 2025. Esta conexión será la primera en enlazar de manera directa a Los Cabos con América Latina, lo que representa un avance estratégico en la diversificación del turismo internacional hacia el destino. La ruta operará con tres frecuencias semanales —lunes, jueves y sábado— utilizando aeronaves Boeing 737-800 con capacidad para 160 pasajeros. Se estima que la ruta atraerá a más de 25,000 turistas al año desde Centro y Sudamérica, lo que refuerza el posicionamiento de Los Cabos como un destino emergente para el mercado latinoamericano.

La nueva ruta aprovechará la estructura del Hub de las Américas de Copa Airlines en Panamá, que funciona como un centro de conexión regional con más de 20 destinos estratégicos en Latinoamérica. Esta operación permitirá reducir tiempos de traslado y eliminar escalas obligadas en aeropuertos de Estados Unidos o en la Ciudad de México, facilitando el acceso directo a Los Cabos desde países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú y el propio Panamá. Esta mejora en la conectividad aérea refuerza la competitividad del destino frente a otros centros turísticos de sol y playa en México, al ofrecer mejores condiciones logísticas, menores tiempos de viaje y tarifas más eficientes para los viajeros de negocios y de placer.

Además del impacto en la movilidad, la nueva ruta generará beneficios económicos relevantes para la región. Se proyectan ingresos anuales superiores a los 25 millones de dólares, considerando un gasto promedio por visitante superior a mil dólares. Este flujo económico tendrá efectos positivos en la hotelería, el comercio local, el transporte, la gastronomía y otros servicios turísticos, promoviendo un desarrollo más equilibrado y sostenible. Al ampliar su base de visitantes fuera de los mercados tradicionales de Estados Unidos y Canadá, Los Cabos refuerza su resiliencia como destino turístico y avanza en su estrategia de internacionalización con una presencia creciente en el sur del continente.

Nayarit-Jalisco conectado. Esta semana la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la propuesta técnica y económica más sólida, según los términos de la Ley de Obras Públicas, para la construcción del Puente Amado Nervo, fue la del consorcio de empresas mexicanas formado por RECSA, de Humberto Armenta González, Jaguar Ingenieros Constructores, de Moisés Zecua Muñoz, y JYR Ingenieros Constructores. Ubicada en el kilómetro 15+680 del camino avenida Federación, la obra conectará los municipios de Bahía de Banderas, en Nayarit, y Puerto Vallarta, en Jalisco, dos zonas de gran dinamismo económico y turístico, que ahora tendrán más desarrollo gracias al trabajo conjunto de los gobernadores

Miguel Ángel Navarro Quintero y Pablo Lemus respectivamente. El contrato será firmado el día de hoy y el plazo de entrega está estipulado para inicios del 2026.

Renovación futbolera. Caliente.mx renovó su patrocinio con Atlético de San Luis mediante un acuerdo multianual que asegura la continuidad de su marca en la parte superior trasera del jersey de los equipos varonil y femenil, consolidando una alianza que se mantiene desde la etapa del club en la Liga de Expansión. Esta renovación combina visibilidad de marca con activaciones orientadas al aficionado, incluyendo sorteos en redes sociales, experiencias exclusivas, boletos para partidos, artículos oficiales y un bono de bienvenida para nuevos usuarios. Al mismo tiempo, permite al club contar con una fuente de ingresos estable que fortalece su estructura comercial en una plaza con alto potencial de crecimiento deportivo y mercadológico. La colaboración se alinea con los intereses de ambas partes para el desarrollo de negocios digitales y el fortalecimiento de la lealtad del consumidor a través de iniciativas personalizadas y contenidos que conectan directamente con su base de seguidores.

Voz en off. El anuncio de The Villas Collection, nueva fase de Nautica Residences by Naúma, avanza en Quintana Roo, entidad gobernada por Mara Lezama. La construcción, programada de 2025 a 2028, generará empleos directos e indirectos e impulsará sectores como turismo, comercio y servicios. Con el respaldo comercial de GMB y Authentic Brands Group, esta etapa empuja inversiones patrimoniales de alto perfil que detonan desarrollo y atractivo internacional…