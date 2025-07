Preocupante (1/2)

Si tuviera que elegir una sola variable para responder la pregunta ¿cómo va la economía?, sería la inversión bruta en capital fijo, en instalaciones, maquinaria y equipo, ya que, por proporcionar la infraestructura física para la producción de bienes y servicios, es un buen indicador del comportamiento de la inversión directa.

La inversión directa es la que produce bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades, producción con la que se mide el crecimiento de la economía. Es la que crea empleos: para producir alguien debe trabajar. Es la que genera ingresos: a quien trabaja se le paga. Y empleos e ingresos son condiciones del bienestar, que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo, por la cual el gobierno le quita a A lo que, por ser producto de su trabajo, es de A, para darle a B lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de B. Se trata de la expoliación legal que, no por ser legal deja de ser injusta, violatoria el derecho de propiedad de A sobre el producto íntegro de su trabajo.

Dado todo lo que depende de la inversión directa (producción, crecimiento, empleos, ingresos y bienestar), es la variable que elegiría, si tuviera que escoger una sola, para responder la pregunta ¿cómo va la economía?

En México no contamos con un indicador de la inversión directa, compuesta de muchos elementos, pero la inversión bruta de capital fijo en instalaciones, maquinaria y equipo es un buen indicador del comportamiento de la misma, inversión bruta de capital fijo que suma ya, al pasado mes de abril, ocho meses consecutivos de crecimiento negativo. La contracción de abril fue la mayor de las ocho.

En septiembre decreció 2.1%; en octubre 4.5%; en noviembre 1.1%; en diciembre 4.4%; en enero 6.2%; en febrero 5.7%; en marzo 5.0%; en abril 7.7%. Promedio de los ocho meses: 4.59%. Hace un año, en abril de 2024, creció 9.2%. En abril de 2025 decreció 7.7%.

La inversión bruta de capital fijo se divide en inversión en construcción e inversión en maquinaria y equipo. La inversión en construcción se divide, a su vez, en construcción residencial y no residencial. Por su parte la inversión en maquinaria y equipo está dividida en nacional e importada. De estas cuatro inversiones la que mejor muestra el desempeño de la inversión directa es la inversión en construcción no residencial en fábricas, bodegas, centros comerciales, oficinas, carreteras, puentes, infraestructura necesaria para llevar a cabo la producción, distribución y oferta de bienes y servicios. Esta inversión suma ya once meses consecutivos de crecimiento negativo.

En junio decreció 1.5%; en julio 0.3%; en agosto 5.5%; en septiembre 12.6%; en octubre 16.6%; en noviembre 15.6%; en diciembre 17.3%; en enero 14.9%; en febrero 15.5%; en marzo 16.7%; en abril 11.8%. Promedio de los once meses: 11.66%. En abril de 2024 creció 15.8%. Un año después, en abril de 2025, decreció 11.8%.

Dado que la inversión bruta de capital fijo es parte esencial de la inversión directa, y dado todo lo que depende de la misma (producción, crecimiento, empleos, ingresos y bienestar), resulta preocupante que sume ya ocho meses de crecimiento negativo. Y más preocupante que la inversión en construcción no residencial sume once.

Continuará.