Se rompe la tregua entre López y Peña Nieto

Ubaldo Díaz

la revelación de una entrega de 25 millones de dólares al ex presidente Peña Nieto, como un supuesto moche de empresarios israelíes, a fin de que el gobierno les comprara el software espía Pegasus. Sobre este asunto ya se hizo una investigación, de la cual culparon a un funcionario de esa epoca y al final no probaron nada.

Como dijera la mandataria mexicana, sin pruebas el asunto queda apenas un leve golpecito mediático, pues dice que el gobierno de Israel debe entregar las pruebas. Hasta donde se sabe es un pleito entre dos empresarios que acudieron con el rabino, para que actuara como arbitro, hasta ahora no ha intervenido ninguna autoridad israelí.

Y es que apenas se publicó la noticia del supuesto soborno, corrió como pólvora entre políticos y comunicadores; y el ex presidente salió a negarlo en sus redes sociales. Noticia habría sido que lo aceptara. “No estaba en mi responsabilidad dar contratos… hacer compras”, dijo, saliéndose por la tangente.

El diseño del gobierno mexicano está planeado para que los presidentes no firmen nada. Ni siquiera un recibo de compra de un pedido de tacos al pastor. Todo está configurado para que los mandatarios de México no dejen huella de las compras de su administración. Además dice la Constitución General de la República que un presidente o ex presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria.

Para apoyar su rechazo del supuesto cohecho, la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo ayer extrañada del caso y afirmó no saber nada de ninguna denuncia contra el ex presidente en México por eso. Y Peña Nieto, cuidadoso, recorrió algunos espacios radiofónicos matutinos para negar lo que se le imputa. Este pequeño escandalo muy pronto quedará en el olvido.

Es necesario, que se conozca que luego del atropellado período extraordinario que se realizó la semana pasada, de lo que quedó más que evidenciado y ratificado es que el PRI es prácticamente el único partido de oposición en esta cuarta transformación, ahora en su segundo piso y la consigna del oficialismo es silenciarlo al precio que sea porque al partido Morena no le gusta que le saquen sus “trapitos al sol”, aunque sea en tiempo de lluvias.

Y de lo anterior se ha encargado el dirigente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien se dio a la tarea de contrastar los resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto, -ahora que nuevamente ha salido a los reflectores-, con los de quien fuera su sucesor, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, y resulta que con Morena, así de plano, no hay un solo resultado.

Asimismo, Moreno Cárdenas destacó que “comparando cualquier resultado de un sexenio priista, a pesar de los errores que tuvimos, somos mejores gobiernos que los que hoy tiene Morena en el país”.

Un ejemplo de lo anterior salta a la vista. En la discusión en lo general de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Senadora, Paloma Sánchez Ramos, denunció que esta legislación aprobada por el oficialismo no trae soluciones reales, sino “vigilancia masiva y, por supuesto, militarización”.

Y lamentó que la nueva flamante ley morenista abandone la estrategia de prevención del delito y de fortalecimiento institucional, y renuncie a la profesionalización de las policías civiles. “Me van a decir que en Sinaloa se vive muy tranquilo y que todo está bien…”,

Asimismo cuestionó que esta ley pretenda sancionar presupuestalmente a los estados que no cumplan con los acuerdos de paz y justicia: “¡No pues van a dejar sin un solo peso a Sinaloa (gobernado por el morenista Rubén Rocha Moya! ¡Si llevamos 10 meses en guerra y sigue colaborando con los delincuentes!”.

Tan emocionado que estaba hace unas semanas el quasi expresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, cuando se fue de la boca y anunció que el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson lo iría a visitar ahí mismo, a su también quasi exoficina. Para infortunio de Noroña, el encuentro no se realizó porque al representante diplomático norteamericano le causó escozor la manera de vestir y de comportarse del flamante morenista. Sin embargo, Fernández Noroña tuvo una especie de premio de consuelo y ayer, se reunió con Juan Duarte Cuadrado, Embajador Plenipotenciario del Reino de España en México.

En la dirección del PAN nacional deben estar preocupados por lo adelantado que está la sucesión gubernamental en Querétaro; lo más reciente es que el exgobernador Pancho Domínguez está impulsando la carrera política de su hijo, del mismo nombre. Ambos tienen vista puesta en la gubernatura.

Hasta em momento el junior navega entre dos aguas; entre el blanquiazul y los morenos, no tiene definido el partido. Hay días en que se ha dejado ver con Alfonso Ramírez Cuellar, político zacatecano vicecoordinador de la Cámara de Diputados, cercano a la Sheinbaum.

Mauricio Kuri ha dado carta blanca para que todos los interesados en sucederlo lo manifiesten públicamente; el resultado es que hay muchos pero de poca estatura; y del otro lado, de Morena está Santiago Nieto, quien se dice el mejor posicionado; cada semana da conferencia de prensa, se deja ver en la Plaza de Armas y regresa a la CDMX.

