Distractores, Salinas y la caída de los empresarios

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Los datos duros muestran una economía mexicana en franco estancamiento y que rápidamente caería en recesión dado que la inversión privada —nacional y extranjera— acumula meses en retroceso no sólo por la política arancelaria de Donald Trump, sino también por la incertidumbre jurídica de la Reforma Judicial y el ambiente hostil hacia el empresariado en los últimos 7 años: ya sea con calificativos como “machuchones” o “clasistas” que restregó Andrés Manuel López Obrador al sonriente rostro del Consejo Coordinador Empresarial, con sobrerregulación como padecen las plataformas digitales de delivery, o persecución política como la ejercida contra Ricardo Salinas Pliego.

El sexenio pasado fue el de crecimiento más pobre de los últimos 40 años no obstante el gigantesco gasto público que dejó una asfixiante deuda de 18 billones de pesos y sumando, con un Pemex corrompido hasta la médula y tan insolvente que Víctor Rodríguez se perfila más como enterrador que cómo director. En comparación semestral, en lo que va de 2025 desaparecieron más de 33 mil empresas del registro del IMSS en un año, propiciando una destrucción de empleos formales sólo comparable con lo acontecido en la pandemia Covid-19. La pobreza está lejos de haberse erradicado.

Vaya, pese a los esfuerzos de Omar García Harfuch por atajar al crimen organizado, la violencia, robos, extorsión, invasiones de propiedad e inseguridad son el común denominador en ciudades, poblados, calles y carreteras del país… y no obstante los golpes propinados a los cárteles criminales, Kristi Noem, de Homeland Security de Estados Unidos, señala a México y sus gobiernos de solapar las acciones de las organizaciones narcoterroristas, incluido el lavado de dinero a través de cuando menos tres bancos.

Más atronador resulto que, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi clasificase a México como nación enemiga al nivel de Irán, China y Rusia.

En resumen, son muchos y muy grandes los problemas del país que enfrentar y resolver. Aún así, el gobierno optó por lanzarse nuevamente contra el presidente del Grupo Salinas porque el empresario salió al paso de las descalificaciones que le hicieron tres escribientes que —al igual que como la ya larga cadena de ataques mediático— expusieron prejuicios y no ideas.

“¿Por qué permite que se me llame “oligarca”, “delincuente”, “evasor”, “corrupto”, etc, sin pruebas, mientras les exige desesperadamente evidencia a quienes acusan al gobierno anterior y al suyo de complicidad con el crimen organizado?”, preguntó en X Salinas Pliego, y por qué se le da “línea” a la Suprema Corte para actuar con criterios políticos y no legales.

Salinas llamó a suspender la persecución de “ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos”, enfocarse en resolver los problemas profundos del país, solidarizarse con las víctimas de la violencia y sus familias, en actuar contra quienes generan la violencia.

Hoy veremos la reacción de Palacio Nacional, si sube de tono o si amaina el choque.

Pulido y el matrimonio ganancioso de Cuajimalpa. Pasan los meses y se desvanecen las promesas de campaña de Carlos Orvañanos de hacer mejoras sensibles en la alcaldía Cuajimalpa; entre la inexperiencia, la banalidad y los “contratos a modo”, hay escases de recursos para espacios culturales, parques, limpia de vialidades y centros de desarrollo infantil.

Como aquí le he contado, en el desorden de un gobierno aliancista, quien ha tendido su red de operación es el director de administración y finanzas, Julián Pulido: hoy se sabe que recién contrató fuera de nómina a Ariadna Patiño… quien a su vez colocó a su esposo, Miguel Ángel Delgado Colín, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Así, Pulido controla los hilos del matrimonio de marras para asignar contratos.

La red de hilos se extendió cuando Delgado Colín nombró en la Subdirección de Recursos Materiales a Graciela Espejo y en Adquisiciones a Jonathan De los Santos… pero al ver la magnitud de las prácticas indebidas, De los Santos prefirió poner tierra de por medio.

Quien también huyó de los hilos del “Maestro Titiritero” fue nada menos que la directora de finanzas de Cuajimalpa, Karina Tarango, a quien, se cuenta, Julián Pulido presionó para favorecer las compras gestionadas por el célebre “Lic. Alcántara”, que suele representar servicios y productos con precios elevados de firmas como Quinta Zacatepec, Gebis, Isaías Mejía Talamantes, Lenac, Sargro, entre otros.

Uno creería que la oposición aprendió algo…

La Jefa de Caminos, a sus órdenes. El director de la Junta de Caminos del Estado de México, Ariel Juárez Rodríguez, es un dolor de cabeza en Palacio Nacional y para Delfina Gómez, que saben de los líos del ex alcalde de Cuautitlán.

Además de ser investigado por el Órgano Interno de Control (OIC/INVESTIGACION/JCEM/DENUNCIA/016/2024) en 20 contratos presuntamente entregados de manera irregular por mil millones de pesos, salió a luz recientemente la información que revela la red de allegados de Juárez Rodríguez en posiciones clave, que iniciaría con su pareja María Teresa Ruíz Pérez, en la Dirección de Administración, desde donde se controlan todas las contrataciones.

“La Jefa”, como es conocida desde que laboraba en el gobierno de Cuautitlán, se comenta, habría beneficiado en especial a tres contratistas: Construcciones y Electrificaciones El Llano, Construcciones y Electrificaciones Peñón Viejo, y Construcciones y Electrificaciones Sagro, todas ellas creadas ante el notario público Armando Mastachi, el 22 de agosto de 2018.

Las tres trabajaron para Cuautitlán durante el gobierno de Juárez Rodríguez. Bien raro.

Y más raro que su cuñado, León Walter Ruiz Pérez, ocupa la dirección jurídica… y hasta hace poco era presidente del Sistema Municipal Anticorrupción de Cuautitlán.

Vaya, vaya.