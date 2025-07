Día del Tequila… sin el alcalde de Tequila

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El pasado jueves fue el Día Nacional del Tequila, la espirituosa bebida que, se dice, encierra las esencias más fiesteras del ser nacional, evento en el que la Cámara Nacional de la Industria del Tequila y el Consejo Regulador del Tequila, encabezados por Roberto Ciprés y Aurelio López Rocha, festejaron una valiosa cadena de producción agroindustrial que el año pasado produjo casi 500 millones de litros y que recibió el premio Guinness para el museo Tequila Lab, donde se alojan 3,199 botellas diferentes del apreciado brebaje.

Pero, vaya asunto que en ninguno de los 8 discursos que fueron dados durante la celebración, nadie mencionó al alcalde del municipio de Tequila, Diego Rivera Navarro, vaya, ni siquiera el gobernador Pablo Lemus le mencionó y mejor se refirió al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, para evitar reseñar a un personaje que ha traído más problemas que beneficios al terruño que lleva el mismo nombre que el Tequila.

Como aquí se ha informado, el alcalde de extracción morenista tuvo la brillante idea de “actualizar retroactivamente” hasta por 5 años permisos y licencias municipales de operación de restaurantes, hoteles, entretenimiento, tequileras de todo tamaño (incluyendo a Cuervo y Sauza) y comercio menudo, así como de servicios de agua, drenaje, limpia y hasta de construcción de vivienda.

Por supuesto, Dieguito protagonizó el despojo del Museo Nacional del Tequila, por lo que fue denunciado penalmente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de Víctor Acuña.

Bueno, muchas y variadas razones por las que no se le vio ni se le oyó al alcalde de Tequila en la fiesta nacional.

TotalPlay da la vuelta a pérdidas. En una eficiente combinación de mayores ingresos y reducción de costos, la empresa de telecomunicaciones que dirige Eduardo Kuri le dio la vuelta a las pérdidas de 3,733 millones de pesos en el segundo trimestre de 2024 a una ganancia de 180 millones de pesos en el mismo periodo de 2025… lo cual representa una voltereta de 3,915 millones de pesos anualizados. El resultado positivo se construyó con un incremento de 4% de los ingresos y un menor ritmo de crecimiento de costos y gastos (de hecho, los costos bajaron en 557 millones de pesos en comparación anualizada) así como la mejora del 6% del flujo de efectivo (EBITDA) que se derivó de mayor depreciación de activos, ganancias cambiarias y un eficiente manejo de deuda. Todo ello derivó en que en el primer semestre de 2025 el resultado neto fue de 64%, pues las pérdidas netas acumuladas bajaron en 3,116 millones de pesos de un año a otro.

Así, en el balance general, los activos totales avanzaron 22% y los pasivos totales sólo 4% para derivar en un capital contable positivo de casi 15,500 millones de pesos.

Capufe, cambio de preferencia. Ayer Caminos y Puentes Federales (Capufe) volvió a hacer de las suyas: el organismo descentralizado, encabezado por Rubén Arturo Hernández Bermúdez, pospuso para el miércoles próximo el fallo al mantenimiento de los equipos de cobro de las casetas LA-09-JOU-009JOU001-N-91-2025, mismo que se realizaría ayer lunes.

Como aquí le comenté, existe la sospecha fundada de que inicialmente se manipularon las pruebas para reparar los equipos de cobranza descompuestos presuntamente para “ayudar” a que ganara la firma Ofistore; pero ahora, con la posposición, se presume, se intenta “acomodar” el fallo para favorecer a la firma IPTE Soluciones.

No es por ser desconfiado, pero en 2023 se adjudicó la licitación LPN NO LO-09-J0U-009JOU002-NXXX-2023, para la construcción y ampliación del peaje en el libramiento Noreste de Querétaro —una obra con 14 carriles de cobro— a favor de IPTE Soluciones… pero que no ha terminado de montar las cajas registradoras, ni el sistema IAVE con el que Hernández Bermúdez alardea de empezar a cobrar sólo con TAG.

Los funcionarios que trabajaron para la cuestionable administración de Julita Veites, encontraron cobijo en IPTE Soluciones, donde Julio César Mendoza, Jesús Rodríguez Mercado y Alexis Monroy de quienes, se dice, “se han acomodado” tras inclinar varios concursos a favor de la firma guerrerense encabezada por Jonathan David Saldaña Sánchez.

Y no es que aquí seamos desconfiados pero, se comenta, IPTE Soluciones está contratando técnicos de mantenimiento, seguros del resultado del fallo pues Ofistore dejó de ser la predilecta de Capufe.

¿Será? A ver que dice de este cambio de preferencia el Órgano Interno de Control y cabeza de sector, la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro.

SICT se reúne con DOT en Washington. Al margen de los discursos del nacionalismo de cartón, la reunión que se celebrará esta semana en Washington entre las autoridades aéreas de México con el Departamento de Transporte a cargo de Sean Duffy es un muy positivo paso para resolver la queja —con sanciones a la vista— del gobierno de Donald Trump por la reducción de posiciones-horario (slots) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la relocalización de los aviones cargueros en el Felipe Ángeles.

El Acuerdo Bilateral de 2015 entre ambos países dispone de herramientas para la solución concertada de controversias antes de ir a un arbitraje internacional y sanciones previas a una resolución. Que el secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes, Jesús Esteva, ha destacado un equipo en el que se espera asista la subsecretaria del ramo, Tania Carro, así como el general Miguel Vallín, de la Agencia Federal de Aviación Civil, es indicativo de que es preferible un arreglo —tal vez complejo de cumplir— antes que un buen pleito.

A ver qué sucede.