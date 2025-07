Los retos de MONDIACULT

Foto: *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Mauricio Leyva. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible MONDIACULT, es sin lugar a dudas, la conferencia internacional de mayor peso en cuanto a políticas culturales se refiere y este 2025, se llevará a cabo en España del 29 de septiembre al 1 de octubre con sede en el Centro Internacional de Convenciones. En torno a MONDIACULT se ha generado una gran expectativa debido a las problemáticas y afectaciones que los conflictos bélicos, económicos y migratorios han generado en la actual agenda global así como en los próximos años. Los ejes que habrán de guiar la Conferencia serán: Derechos culturales, Tecnologías digitales en el sector cultural, Cultura y Educación, Economía de la Cultura, Cultura y acción climática, Cultura, patrimonio y crisis. Sus áreas específicas de enfoque son: Cultura para la paz e Inteligencia Artificial. Al respecto hay debates vivos, una preocupación seria por la explotación de los derechos de autor y creativos (entre otros) que ha generado la Inteligencia Artificial y la amenaza directa que representa la violencia en sus diferentes matices para el desarrollo de políticas culturales así como planes y programas artísticos y educativos en casi todos los continentes. En este sentido hemos sido testigos de manifestaciones importantes de rechazo por parte de las comunidades artísticas e intelectuales así como elocuentes cuestionamientos que no han podido encontrar una respuesta clara y contundente.

El segundo tema que deberá ser motivo de un intenso debate, es el riesgo de que los objetivos que se trazó la UNESCO en la Agenda 20-30 no sean alcanzados, es un hecho que existen factores externos globales como los conflictos bélicos, la violencia, las crisis económicas y migratorias (por citar algunas) que han dejado a los gobiernos en contextos difíciles no sólo para mantener mucha de la operatividad que, en territorio y en consecuencia en su instrumentación, requiere el esfuerzo de la Agenda 20-30 sino que, al mismo tiempo, los propios derechos humanos y culturales que debían de garantizar ciertos países que figuran entre los 194 estados miembros de la UNESCO, se han visto violentados. Estos factores generan una gran expectativa sobre los estudios, análisis y debates que tendrán los diferentes participantes que van desde políticos de primer nivel hasta los más prometedores artistas, filántropos, creadores, intelectuales y académicos. MONDIACULT 2025 es convocada por la UNESCO como una reunión de carácter intergubernamental de Categoría II, esto conlleva una de las consideraciones más importantes y elevadas dentro de las prioridades no sólo para UNESCO sino que advierte a los estados integrantes, del rol fundamental que estos deben darle a la Cultura.

De acuerdo a los documentos oficiales de la UNESCO, participarán los siguientes actores: Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO; Estados no Miembros; organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; otras organizaciones intergubernamentales; organizaciones no gubernamentales internacionales; instituciones culturales relevantes; y Cátedras UNESCO en el ámbito de la cultura, que asistirán en calidad de observadores. En esta lista la UNESCO incluye, además, centros de Categoría 2, asociaciones civiles y programas asociados como Red de Ciudades Creativas, el Programa de Cátedras UNESCO, los Embajadores de Buena Voluntad, entre otros.