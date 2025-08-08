Ofrece EU 50 mdd por Maduro; lo vincula al CJNG

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Gobierno del presidente Donald Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares que conduzcan al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por recurrir a Organizaciones Terroristas Extranjeras, entre ellas, el Cártel de Sinaloa, para llevar drogas y violencia a su país, tras la confiscación, ayer, de 30 toneladas de cocaína, con casi siete ligadas al mandatario, al que no reconocen como tal.

En un videomensaje transmitido ayer desde Washington, denunció que el Departamento de Justicia estadounidense le ha confiscado alrededor de 700 millones de dólares en activos ligados a Maduro, dos jets privados y más de nueve vehículos, al calificarlo de “uno de los traficantes más grandes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por el régimen de terror que mantiene en Venezuela, después de una fraudulenta reelección”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con sus llamadas desde los altos mandos de Morena a sus militantes, dirigentes y legisladores a la “austeridad” y “justa medianía” y a evitar uso y presunción de alhajas, joyas, viajes y exhibiciones de ropa de marca, parecen predicar en el desierto, porque unos y otros no sólo las ignoran, sino que parecen empeñados en alardear de esos lujos y caro tren de vida, lo que evidencia un franco desafío que ahonda la cada vez más evidente división interna y disputas que privan en sus filas, donde la “unidad” no pasa de mero buen deseo.

Un día, y ya suman varios, de la misma Presidenta Claudia Sheinbaum y otro, casi a diario, la dirigente nacional del guinda, Luisa María Alcalde Luján, llaman a los militantes a cumplir principios que muchos desconocen o se empeñan en incumplir deliberadamente, como si la intención fuera socavar el movimiento que ha merecido reiteradas críticas aun de quienes desde desde sus propias filas, advierten y alertan lo que ocurre y que afecta hasta al más alto nivel que de suyo enfrenta presiones y amenazas externas.

Con el propósito de contener el alza de precios al consumidor, la Junta de Gobierno del Banco de México acordó ajustar a la baja, en 25 puntos base, la tasa de interés, con lo que pasó de 8 por ciento a 7.75, después de cuatro recortes consecutivos, ante el reporte de inflación de julio que dio a conocer el Inegi.

Al mismo tiempo, y aun cuando el anterior acuerdo de topar el precio de la gasolina en 24 pesos el litro no logra reducir su costo, la Presidenta Sheinbaum anunció que se renovará este mes, además de que se buscarán reducir los trámites a las gasolineras.