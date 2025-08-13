Envían a EU a otros 26 narcos

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con el ofrecimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que no solicitará la pena de muerte para ninguno de ellos, el Gobierno de México volvió a enviar a ese país otro grupo de 26 integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, sobre los que darán información Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Ésta es la segunda ocasión en lo que va del gobierno de la Presidenta Sheinbaum que se traslada a un grupo similar de 26 delincuentes, pues el 26 de febrero pasado, sorpresivamente, por presión del presidente Donald Trump, a dos meses de llegar a la Casa Blanca, encabezaron entonces los traslado de Rafael Caro Quintero, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas, y Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, entre otros.

DE ESTO y DE AQUELLO…

Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia y primera jurista en ocupar ese cargo, presidió ayer la última sesión del Pleno, en la que la ministra Margarita Ríos Farjat advirtió el riesgo que implicarán los cambios al Poder Judicial si éstos comprometen la independencia de los juzgadores, cuya función jurisdiccional sólo se registra en un entorno de autonomía y respeto.

En esa sesión se hizo un reconocimiento a trabajadores con una trayectoria de entre 10 y 50 años, entre ellos el ministro Javier Laynez, a quien su colega Ríos Farjat reconoció por una década de trayectoria como “estudioso, disciplinado en el análisis jurídico y comprometido en el debate argumentativo”.

Los morenistas y experredistas que desde las “tribus” en el PRD se enfrascaron en una encarnizada lucha por el poder hasta acabar con ese partido, son los que ahora, en disputa por gubernaturas, diputaciones y alcaldías en elecciones de 2027, ahondan pugnas internas en el guinda.

Por cierto, que una figura de la izquierda como Pablo Gómez, que tanto se beneficiara de las diputaciones de representación proporcional —las “plurinominales”— que por sexenios le permitieron disfrutarlas y llegar a la Cámara de Diputados sin contender jamás en una elección, será el que acabará con ellas en la próxima reforma electoral.

Para colmo, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, declaró que esas diputaciones de representación proporcional, sólo han servido para encubrir actos de corrupción de los mini partidos, pero olvidó que no pocos de quienes llegaron de éstos, le permitieron a su movimiento lograr nutrida representación y aun mayoría como la que hoy, ilícitamente, tiene en el Congreso por un escandaloso incumplimiento constitucional.