GAM, acciones de corto y largo plazo ante tormentas

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Siendo Aeroméxico la principal aerolínea que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es natural que el equipo de Andrés Conesa solicite acciones inmediatas y de fondo para atenuar el impacto de las severas tormentas que azotan y que, se prevé, azotarán el Valle de México esta temporada. De hecho, para la agrupación a cargo del almirante Juan José Padilla también es una prioridad mantener la operación de una de las actividades más productivas que les ha sido conferida y sin lugar a dudas revestida de seguridad nacional desde todos los ángulos.

Las inspecciones en pistas, sistemas de captación y desagüe, fueron una de las tareas iniciales que se tomaron las madrugadas del lunes y martes tras aguaceros que superaron los máximos históricos… y que drenaron a un AICM cuyas pistas y calles de rodaje se encuentran casi un metro por debajo de los niveles de las avenidas circundantes.

Más equipos de extracción de agua y de pipas para trasladar de emergencia hacia los vasos de regulación del Bordo Poniente, es una de la acciones inmediatas ante la contingencia.

TE RECOMENDAMOS: PULSO POLÍTICO Envían a EU a otros 26 narcos

Pero se tiene conciencia y, expuesta ante las autoridades hacendarias, que se requieren obras de mayor envergadura —lumbreras, canales de desagüe, cárcamos y casas de bombeo— para hacer frente a una situación que ha dejado de ser extraordinaria.

El Potro… de castigo para el IFT. Los comisarios del José Peña Merino que hostilizan a los trabajadores de base del fenecido Instituto Federal de Telecomunicaciones, tienen un coordinador interno del mismo IFT, alguien del que no se habría esperado tal conducta. Nos dicen que se trata de Víctor El Potro Rodríguez Hilario, quien se presta a lo que se puede catalogar de acoso laboral. ¿Sus motivaciones? Mañana le cuento.