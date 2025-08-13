La Reforma Electoral solo tiene un camino, Eliminar a la Oposición

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El exmilitante del Partido Comunista Pablo Gómez solo pretende desaparecer a las minorías, le gana el pensamiento y su anhelo de controlar todo a través de un partido de Estado. Exprimir a la oposición hasta desaparecerla.

La actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, opta por llamar a guardar la calma ante la inminente reforma electoral y esperar las propuestas que presente la Comisión Presidencial, encabezada por Gómez. Quien por cierto, quien fuera integrante del PC cuando era joven sigue pensando la forma de desaparecer los legisladores plurinominales. Ese es su objetivo.

El exdirigente estudiantil en 1968, Pablo Gómez, ha sido diputado y senador, en varias ocasiones, pero nunca ganó una elección, ni cuando compitió por los parttidos de izquierda, entonces si pensaba que presionó para que se inventaran los legisladores de partido, que tuvieran amplios presupuestos para los partidos. siempre ha vivido del presupuesto gubernamental.

Pero la consejera aclaró que, si no son convocados a las reuniones técnicas, buscarán al extitular de la UIF para plantearle puntos urgentes, como que la elección de jueces y magistrados de 2027 no sea en la misma fecha que la de diputados federales, es decir, que se elijan juzgadores hasta noviembre de ese año, así como revisar las reglas de propaganda, diseño de boletas y financiamiento de esos comicios. Claro, sólo como sugerencia

El gobierno federal, a través de su mayoría legislativa, pretende desaparecer a la representación opositora y a quienes no piensan ni coinciden con el actuar y la conducción política del gobierno de la autollamada cuarta transformación.

La representación proporcional se creó para que participaran las voces disidentes. Sin embargo, dijo el senador Manuel Añorve que, bajo la premisa de una falsa austeridad, morena pretende desaparecer a sus opositores, disminuir a los que piensan distinto a ellos sin observar que con su propuesta perjudica hasta a sus aliados del PT y del Verde.

“Lo que ellos quieren es desaparecer el financiamiento de los partidos políticos, porque ellos tienen el dinero del gobierno federal, de los estados de la República, y de las presidencias municipales que gobierna morena; pretenden aplicar recursos públicos en beneficio de su mal llamado movimiento del segundo piso de la 4T. Por supuesto, eso es lo que quieren: ahorcar y desaparecer a las oposiciones”, subrayó.

El PRI fue el partido político que impulsó una reforma electoral estructurada y diseñada con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), como primer antecedente; luego el Instituto Nacional Electoral (INE), acompañado de instituciones sólidas como el Tribunal Federal Electoral, mientras que morena parece querer ir en reversa con su propuesta presidencial.

El presidente del Senado Fernández Noroña pagaría por sacarse una foto junto al dictador venezolano Nicolás Maduro y hacerle patente su solidaridad.

Habría que recordar cuando acudió a la enésima toma de protesta de éste, ello, sin olvidar el primero de diciembre del 2018, fecha en la que el presidente de Venezuela fue invitado súper especial ni más ni menos que a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

Desde ese entonces, se difundieron pruebas de corrupción y violación a los derechos humanos del amigo de López Obrador que lo colocaron como el representante por excelencia de “la mafia en el poder” y basta solo un ejemplo:

Maduro está implicado hasta el cuello en una trama de corrupción en una red de distribución de alimentos comprados en el exterior que supuestamente serían vendidos a precios más que accesibles para los pobres, sí, ese sector, esa parte del “pueblo bueno y sabio” que con tanto afán invocan y utilizan como instrumento político en esta errada y llamada cuarta transformación, ahora en su segundo piso.

Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, entidad que colinda con Arizona y Nuevo México, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos canceló su visa. El político morenista sostuvo en un video en redes sociales que se trató de un proceso administrativo que enfrenta con responsabilidad. Recordemos que éste no es el único

caso, también en junio se le retiró a Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco.

