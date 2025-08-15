Israel Vallarta, ¿culpable o inocente?

Antonio Fernández. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La historia de Israel Vallarta parece sacada de una película policiaca, o una ficción creada por Jorge Volpi en Una novela criminal, pero no es ficción sino la vida real.

Gracias a la novela podemos conocer gran parte de la vida de Israel Vallarta y del operativo de su captura, el cual fue un montaje para incriminarlo de un secuestro y de pertenecer a una banda de secuestradores a la cual se suponía que también pertenecía Florence Cassez.

Volpi nos describe una policía y un sistema judicial colapsado por la ineficacia, la corrupción e intereses oscuros, donde todo funciona de acuerdo al interés en turno, donde no hay culpables, sólo chivos expiatorios, como señala Volpi, además de un montaje digno de un país orweliano.

La historia de Israel Vallarta tiene dos visiones, por un lado, a quienes argumentaron su inocencia, por otro lado, hay quienes aseguran su culpabilidad; entre las cuestiones que lo muestran como inocente se encuentran:

A) La fabricación de evidencias, como lo fue el montaje que lo presentó como si lo hubieran capturado en un operativo transmitido en vivo, cuando en realidad había sido detenido el día anterior.

B) Tortura. Quedó acreditado que gran parte de las declaraciones de Vallarta fueron obtenidas por medio de tortura, por ello, dichas declaraciones fueron consideradas inválidas.

C) Fallas procesales. El juicio estuvo plagado de irregularidades, testigos contradictorios, ausencia de pruebas científicas (ADN, balística) que lo vincularan directamente con los secuestros.

D) La absolución de Florence Cassez, por violación al debido proceso (efecto corruptor, argumentó el ministro Arturo Zaldívar) contribuyó para también considerar la absolución de Vallarta.

Los argumentos que lo señalan como culpable son:

A) Las declaraciones de seis personas que identificaron a Israel Vallarta como su secuestrador, sin embargo, no fueron claramente comprobadas, ya que se consideró que dichos testigos sufrieron coacción para que declararan en dicho sentido.

B) Pertenecer a la banda de secuestradores denominada Los Zodiaco, la cual señalan que fue un invento de Luis Cárdenas Palomino.

C) La declaración (bajo tortura) de Israel Vallarta de pertenecer a una banda de Los Zetas, de la cual se retractó posteriormente.

Volpi, en Una novela criminal, no deja claro si Vallarta es culpable o inocente, lo que sí establece es que el sistema de justicia fabrica culpables para mostrar una eficacia inexistente. Por otra parte, Jorge Fernández Menéndez ha manifestado en su columna que Vallarta es un secuestrador y un criminal, y que su liberación es una burla a la justicia.

A su vez, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, manifestó el pasado 11 de agosto que la Fiscalía apelará la resolución de la jueza Mariana Vieyra Valdez, la cual liberó a Israel Vallarta, por ser una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas que lo acusaron de secuestro.

Después de casi 20 años de que fue detenido y encarcelado, hoy no podemos saber con claridad si Vallarta fue culpable o inocente, lo que sí queda claro es la ineficacia y corrupción del sistema de justicia mexicano, tanto de las policías, de cuyo montaje no hay dudas, y de los jueces y ministerios públicos, que lo mantuvieron por más de 19 años preso, para que finalmente una jueza lo declarara inocente, lo cual deja dudas, pero ante la duda, no podemos seguir manteniendo a miles de personas privadas de su libertad, en una especie de secuestro judicial. Y parece que la historia continuará.