Propiedad industrial e innovación en la emisión de Lotería Nacional

Lotería Nacional y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial presentaron el billete del Sorteo Mayor número 3984, una emisión especial dedicada a reconocer el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025. Con esta iniciativa se busca dar mayor visibilidad al potencial creativo y a la capacidad inventiva de los mexicanos, al mismo tiempo que se fomenta la importancia de proteger la propiedad industrial mediante patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

Este evento se enmarca en una estrategia institucional que coloca a la innovación como un factor central para la competitividad del país y como un motor de desarrollo económico. El Gobierno federal ha impulsado la creación de instancias que articulan la ciencia, la tecnología y la innovación con el objetivo de generar soluciones a los principales retos nacionales, posicionando a México como un país que no sólo consume innovación, sino que también la crea y la comparte a nivel global.

El billete conmemorativo busca proyectar a escala nacional la relevancia del Premio IMPI a la Innovación Mexicana, al tiempo que reconoce el papel del Instituto como la autoridad responsable en materia de propiedad industrial. La iniciativa refleja una visión que entiende la innovación como un elemento transversal para impulsar la competitividad de los sectores productivos y fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial.

La colaboración entre Lotería Nacional y el IMPI refuerza la importancia de las instituciones en la construcción de un marco que impulse el talento mexicano y que promueva la cultura de la innovación. La protección de los derechos de propiedad industrial es un componente esencial para consolidar un entorno favorable a la inversión en investigación y desarrollo, además de ser una herramienta que permite transformar ideas en activos productivos con impacto directo en la economía.

Con esta emisión circularán tres millones seiscientos mil cachitos que difundirán el mensaje de la innovación mexicana en todo el país. El Sorteo Mayor número 3984 se llevará a cabo el 26 de agosto a las 20:00 horas y ofrecerá un premio mayor de veintiún millones de pesos en tres series, con una bolsa total de sesenta y seis millones de pesos. El precio de cada cachito es de treinta pesos, mientras que el costo de una serie completa asciende a seiscientos pesos.

La edición especial se suma a otras iniciativas de Lotería Nacional orientadas a destacar causas y sectores estratégicos para el país, fortaleciendo el valor simbólico y social de sus sorteos. En esta ocasión, el billete se convierte en un instrumento de reconocimiento al talento mexicano que transforma su creatividad en soluciones patentadas, con aplicaciones en sectores industriales y comerciales de alto impacto.

Al difundir este mensaje a través de millones de billetes, se proyecta un compromiso compartido entre instituciones y sociedad para valorar el papel de la innovación como palanca de crecimiento. El reconocimiento a inventores, desarrolladores y emprendedores mexicanos se enlaza con el objetivo de consolidar un país más competitivo y con mayor presencia en los mercados internacionales, donde la propiedad industrial juega un papel determinante para proteger los avances tecnológicos y generar confianza en los procesos de inversión.

La alianza entre Lotería Nacional e IMPI reafirma la importancia de la innovación como un elemento indispensable para el desarrollo económico y social de México, al mismo tiempo que refuerza la necesidad de contar con mecanismos que impulsen la creatividad, el conocimiento y la capacidad emprendedora de la población.

Voz en off. Nuestro país recicla cerca de un millón 700 mil toneladas de plástico al año, en esta labor la responsabilidad compartida entre gobierno, industria y sociedad es vital, y es que, el separar los residuos plásticos del resto de la basura y colocarlos en el contenedor correspondiente es mucho más que un simple hábito, al ser el primer paso para darles una segunda vida a través del reciclaje. Aquí cobra relevancia el papel de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), presidida por Benjamín del Arco, donde mediante su Eco-Cambalache busca resaltar la importancia de valorizar el plástico mediante su acopio. La dinámica consiste en intercambiar residuos plásticos entre éstos botellas, por productos de la canasta básica, en este contexto la próxima edición del Eco-Cambalache será el 21 y 22 de agosto, en el Parque de los Venados, alcaldía Benito Juárez, bajo el gobierno de Luis Mendoza…