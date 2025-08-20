Guerra arancelaria, México debe apostarle al cobre

Las tensiones generadas por la imposición de nuevos aranceles han puesto el foco en la importancia de metales estratégicos para el intercambio comercial. Tal es el caso del cobre, un recurso del que se prevé un crecimiento sostenido en los próximos 20 años, impulsado por la transición energética, en la que se incluye la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares y redes eléctricas inteligentes, entre otras fuentes de energía renovables. En este mercado, México es un jugador clave. De acuerdo al informe anual de la Cámara Minera de México (Camimex), en 2024 el país se colocó en el décimo lugar de producción de cobre a nivel mundial, alcanzando las 717,332 toneladas, lo que representó 26.4 % del valor total de la producción minero-metalúrgica nacional.

Además, contrario a la percepción de que sólo exportamos minerales en bruto, México tiene una alta capacidad de refinación. El portal Data México del Gobierno Federal indica que en 2024 el intercambio comercial total de la minería mexicana (compras y ventas internacionales) de cobre refinado y aleaciones de cobre fue de 2,079 millones de dólares, teniendo entre principales destinos comerciales a China, Francia y Polonia. El cobre refinado tiene un valor mayor para el mercado internacional que la exportación en bruto. Asimismo, se prevé una aceleración significativa en la demanda para los próximos 20 años. La firma internacional Wood Mackenzie calcula que el consumo global de cobre refinado crecerá a una tasa anual compuesta del 2% entre 2024 y 2050, hasta alcanzar un volumen de 54 millones de toneladas anuales.

Con una estrategia a largo plazo para potencializar la capacidad de fundición y refinación nacional, México podría posicionarse como un destino de inversión atractivo frente a la crisis arancelaria actual, pues este contexto ha replanteado los destinos de las grandes potencias para la inversión de infraestructura y la relocalización de las cadenas de suministro. Producir cobre es y seguirá siendo esencial, pero refinarlo asegura un lugar protagónico del país en el futuro.

Iluminación Bitcoin. Ricardo B. Salinas, fundador de Grupo Salinas, ha lanzado su nuevo libro titulado La Iluminación de Bitcoin: el final de la edad oscura del dinero fiat, una obra que lleva a los lectores por un recorrido histórico y crítico sobre la evolución del dinero. El texto explora los aciertos y fracasos del sistema monetario tradicional, al tiempo que expone los fundamentos de la moneda fiat como un modelo sustentado en el engaño, la manipulación y la inflación persistente. A través de un análisis que entrelaza reflexiones personales y argumentos económicos, Salinas presenta a Bitcoin como una alternativa capaz de devolver la soberanía financiera a individuos, empresas y gobiernos. La propuesta no sólo se limita a exponer la fragilidad del sistema actual, sino que también plantea a Bitcoin como un camino hacia la preservación del valor y la independencia respecto al control monetario centralizado.

Con más de seis millones de seguidores en redes sociales y un historial de liderazgo empresarial en América Latina, Salinas busca ampliar la comprensión del papel de Bitcoin en la economía global, conectando los patrones históricos del dinero con la volatilidad financiera contemporánea. La publicación pretende abrir un debate sobre el futuro del sistema monetario mundial y la necesidad de alternativas descentralizadas. La iluminación de Bitcoin está disponible desde el 4 de agosto de 2025 en tapa dura, versión electrónica y audiolibro a través de ricardosalinas.com, Amazon, Porrúa, Elektra y Shopinbaz; y a partir del 25 de agosto en librerías Gandhi. Adicionalmente, se ofrece una edición en inglés disponible en thesaifhouse.com, Amazon, Kindle, Audible y otros minoristas internacionales, ampliando el alcance de la obra hacia un público global interesado en comprender las implicaciones económicas y sociales de Bitcoin.

Voz en off. Moody’s Analytics advierte que, pese a un repunte económico en el primer semestre de 2025 que fue en contra de todos los pronósticos de contracción, persisten riesgos significativos. La incertidumbre comercial y los recortes en el gasto público limitan el panorama de crecimiento, mientras que la inversión mantiene una tendencia descendente y la creación de empleo formal se ha estancado, se refleja un entorno menos dinámico en comparación con otras economías de la región...