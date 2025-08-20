Requiem por La Corte

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, fue valiente como juzgadora hasta el último momento, fue leal a la aplicación de la Constitución y ello molestó al tabasqueño, que lo mismo quería que se pusiera de pie ante su presencia, que favoreciera con sentencia en los casos que él quería imponer sus criterios. Arrastrando los principios y las formas.

La ministra presidenta será bien juzgada por la historia y por la sociedad, nadie la puede acusar de haberse enriquecido o de negociar la aplicación del derecho para beneficio propio o de intereses ajenos.

Bajó el telón de la Suprema Corte y expresó que mientras haya ciudadanos dispuestos a defender la justicia con integridad, México tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. “Nuestra Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad”, y reconoce que no le corresponde valorar en que medida alcanzó estos objetivos, “pero serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello, será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”.

En 10 días rendirán protesta los 9 ministros que fueron electos por una minoría manipulada.

con todo este asunto de un cada vez más gris coordinador de laos senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, de todo lo que se comenta en los corrillos parlamentarios, está que puede que en el mediano plazo, el vicecoordinador de esa bancada, Ignacio Mier Velazco pase a ocupar el lugar del exsecretario de Gobernación.

Sion embargo, el tabasqueño fue a Palacio Nacional, junto con Ricardo Monreal, y no trataron el asunto del jefe de los narcos de La Berredora, o sea le dan un tiempo para que de la cara o que acuda ante el Fiscal para arreglar este asunto.

Para colmo, al parecer la suerte no le sonríe a Nacho Mier, porque resulta que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier ya le mandó importante mensaje al señalar que nadie apellidado Armenta o Mier, podrán aspirar a ocupar la candidatura morenista al gobierno de Puebla, en el 2027 y aunque todavía falta algún tiempo, esto viene a frustrar la aspiración del actual senador Mier.

Declaró que tiene un vínculo de consanguinidad con el Ejecutivo poblano, pero muy, muy lejano, como en octavo o décimo grado, pero sí guarda una relación política afectiva, de cercanía y cariño, que porque enfrentaron muchas batallas juntos.

Y en Estados Unidos les ampliaron la fecha para que entraran las restricciones de operaciones a Vector, Casa de Bolsa, Intercam y CI Banco, hasta el 20 de octubre; para que aclaren su situación legal. Estas 3 sociedades han sido acusadas de facilitar el lavado de dinero producto del tráfico de fentanilo.

El Tesoro de los Estado Unidos les había señalado el 4 de septiembre para que entraran en vigor las medidas restrictivas, pero nos cuentan que dada la intervención temporal del gobierno mexicano, se logró ampliar el plazo por mes y medio más.

Será el próximo jueves cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analice y someta a votación, el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez, quien plantea anular la elección judicial del pasado 1 de junio por el tema de los acordeones.

El documento de 498 páginas establece que la difusión masiva, sistemática y premeditada de las “guías de votación” fue una irregularidad en donde quedó confirmado que hubo financiamiento prohibido, no permitido por la ley, pues ninguno de los candidatos que aparecieron en los “acordeones” reconoció haberlos pagado, cuando en la elección estaba prohibido que nadie, más que los candidatos podían pagar propaganda escrita.

