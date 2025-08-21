Caen 13 por atentado a Ximena y José

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Justo a tres meses de los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, cercanos colaboradores de la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, los secretarios de Seguridad de los gobiernos federal y de CDMX, Omar García Harfuch y Pablo Vázquez Camacho, y Bertha Alcalde Luján, Fiscal capitalina, anunciaron la captura de 13 personas involucradas en esos hechos, tres de los cuales participaron directamente en el atentado que causara conmoción nacional.

La titular del Gobierno de la Ciudad, en conferencia de prensa mañanera, hizo el anuncio y al atardecer, los encargados de investigar el doble homicidio ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, dieron a conocer detalles de las aprehensiones de los responsables, que utilizaron cinco diferentes vehículos y fueron localizados tras cateos en alcaldías capitalinas y municipios de entidades vecinas, sin mencionar nombres de ningún detenido.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con razón, por no haber acuerdo previo conjunto, la Presidenta Sheinbaum volvió a la carga contra la DEA por anunciar un operativo conjunto en la frontera de ambos países contra capos del narco y reiterar que hay, y habrá, coordinación e información con Estados Unidos, pero en un esquema de respeto a la soberanía, como ha reiterado.

Arrecia el nerviosismo de muchos en México porque El Mayo Zambada se declarará culpable de dos de los 13 cargos más graves que le imputa la justicia de Estados Unidos en la audiencia que habrá el próximo lunes, informó un fiscal del Distrito Este de Nueva York: el de empresa criminal continua y conspiración, con lo que libraría la pena capital que, como se anticipó, no será solicitada.

Esos cargos y los que le motivarán prisión perpetua son: narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y uso de armas prohibidas, por lo que será condenado a la misma que su socio, amigo y compadre, Joaquín El Chapo Guzmán, cumple en una prisión de alta seguridad —esa sí— en Colorado.

Siguen las ocurrencias de futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia, como lo de las sesiones del pleno sean “itinerantes”, y ahora proponen regular las audiencias públicas para que participe “el pueblo” y comunidades que deseen.

Más pronto de que dejara de ser un leído columnista, Genaro Lozano se convirtió en el nuevo embajador de México en Italia, luego de que la Comisión Permanente aprobara al fast track la propuesta de la Presidenta Sheinbaum y rindiera protesta, en medio de críticas de legisladores de oposición que coincidieron en que aun cuando tiene méritos académicos, los diplomáticos de carrera vuelven a ser desplazados.

