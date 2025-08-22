“Mi misión como actor es contribuir a que seamos más humanos y libres”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

› Juan Lecanda asegura que la serie de Chespirito es el proyecto más grande en el que ha participado; no se trata de fingir, sino de experimentar emociones reales, dice; es una montaña rusa hecha con mucho corazón, señala

La serie Chespirito: Sin querer queriendo, basada en las memorias de Roberto Gómez Bolaños, se ha convertido en uno de los fenómenos más recientes de HBO Max en América Latina.

A medio siglo de la creación de personajes como El Chavo del 8, La Chilindrina o Quico, y tras la serie, el interés por la vida y la obra de Chespirito está más vigente que nunca.

La producción retrata no sólo la trayectoria de Gómez Bolaños, sino también las tensiones, conflictos y procesos creativos que dieron origen a una de las comedias más influyentes de la televisión en español. Su éxito en la plataforma, donde ha alcanzado cifras récord de audiencia, confirma el peso cultural de un legado que sigue marcando sobre todo audiencias en países latinoamericanos.

Juan Lecanda interpreta a Quico y a Marcos Barragán, personajes de aquella vecindad. Esta semana platicamos con él, quien nos cuenta cómo fue que llegó a ser elegido para participar en la serie, cómo se preparó para este gran trabajo en su carrera actoral y el impacto que este proyecto ha tenido en su vida profesional y personal.

Bibiana Belsasso (BB): Juan, eres un actor polifacético. Pasas de la sátira política a un personaje tan icónico como Quico en Sin querer queriendo. ¿Cómo logras hacer esa transición entre mundos tan distintos?

Juan Lecanda (JL): Antes que nada, quiero aclarar que no soy imitador: soy actor. Un actor que disfruta imitar, pero que entiende que actuar es vivir con verdad bajo circunstancias imaginarias, como decía Sanford Meisner. No se trata de fingir, sino de experimentar emociones reales. Interpretar a Quico y a Marcos Barragán fue un regalo de Dios. Más de dos años de casting y mil actores buscando este papel… y que me eligieran a mí fue una bendición y una gran responsabilidad.

BB: ¿Cómo preparaste a dos personajes tan distintos e importantes en la serie?

JL: No quise quedarme con la idea de que Marcos era simplemente “el villano”. Le di matices: lo hice bromista, simpático, alguien con ambiciones válidas. Eso hizo que conectara con la gente. El reto fue mostrar la dualidad: el Quico payaso y el Marcos ser humano, con su lado más dramático y contenido.

El actor Juan Lecanda, el pasado 28 de junio. ı Foto: Especial

BB: ¿Tuviste contacto con Carlos Villagrán, el Quico original?

Juan Lecanda: No, y me hubiera encantado. Siempre lo admiré: fue el personaje que más me hacía reír. Ojalá algún día pueda darle un abrazo con todo mi respeto y admiración.

BB: Los directores jugaron un papel fundamental en la serie.

JL: Totalmente. Rodrigo Santos, Julián de Tavira y David Ruiz hicieron un trabajo extraordinario. Cada uno aportó una visión distinta; cuidaron el texto y lo enriquecieron con una mirada cinematográfica preciosa. Además, fueron grandes personas: pacientes, generosos, siempre dispuestos a ayudarnos.

BB: El casting fue larguísimo. ¿Cómo viviste ese proceso?

JL: Fue un maratón. Mi primera prueba fue en noviembre de 2021 y recibí la llamada de confirmación dos años después. Cuando me dijeron que me quedé, grité y lloré de felicidad. Creo que hay algo de cierto en eso de que los personajes eligen a los actores: todos en la vecindad llevamos un pedacito de ellos en nuestra personalidad.

BB: La serie es ya la más exitosa en HBO Max en Latinoamérica. ¿Qué sientes al formar parte de este logro?

JL: Orgullo inmenso. Seguimos siendo el número uno en la región y rompimos récords históricos. Estar en la producción más vista de la plataforma en nuestra región es un sueño cumplido. Y es emocionante ver cómo en Sudamérica El Chavo del 8 es casi un fenómeno religioso.

BB: Incluso algunos fans creen que existe una “vecindad del Chavo” real.

JL: Sí, me ha pasado. Amistades argentinas o brasileñas llegan a México queriendo visitar “la vecindad”. Y claro, les explico que era un set de televisión de los setenta. Eso refleja el impacto cultural de la obra de Chespirito. En un mundo donde abunda la vulgaridad, rescatar una comedia blanca, elegante y familiar es un tesoro.

BB: Florinda Meza ha expresado su molestia con la serie y anunció su documental Atrévete a vivir. ¿Cómo lo ves?

JL: Con respeto. Ella es una gran actriz y le deseo lo mejor. Yo prefiero enfocarme en disfrutar este momento.

BB: ¿Qué significó para ti este proyecto en tu carrera?

JL: Un antes y un después. Es, por años luz, el proyecto más grande en el que he participado. Y me motiva a seguir buscando papeles que conmuevan y hagan reflexionar en un mundo tan polarizado y violento. Mi misión como actor es contribuir a que seamos más humanos, más libres, más amorosos.

BB: ¿De dónde viene tu vocación actoral?

JL: Desde niño imitaba a mis profesores en la escuela. Era el “payasito”. Creo que nací con ese don, aunque el talento solo no basta. Hay que trabajar, estudiar, prepararse. Como decía Chaplin: el éxito es 10% talento y 90% trabajo. Esta carrera es de resistencia, de aguantar el fracaso.

BB: ¿Cómo lograste inflar los cachetes para hablar como Quico?

JL: (Ríe) Fue un reto. Tomas aire, colocas la lengua abajo y dejas que los cachetes se inflen. Aprendí incluso a hablar así. Pero lo más difícil fue alternar entre Quico y Marcos en escenas donde ambos aparecían: cambiar de chip en segundos.

BB: La serie se basa en un libro que escribió el propio Roberto Gómez Bolaños.

JL: Sí, en Memorias, la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños. Creo que eso le da legitimidad; es su propia voz la que guía la historia. A veces la gente se distrae con demandas y pleitos legales, pero lo importante es el legado, el arte y la nostalgia que esta serie rescata.

BB: Tu actuación ha sido entrañable, felicidades.

JL: Gracias a ti, y gracias a la gente que ha abrazado la serie con tanto cariño. Invito a todos a verla sin prejuicios, a disfrutarla en familia. Es una montaña rusa de emociones hecha con mucho corazón.