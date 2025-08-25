El Mayo se declarará hoy culpable

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La audiencia de Ismael El Mayo Zambada, hoy, ante la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en la que se declarará culpable de crear una empresa criminal y por conspiración de delincuencia organizada, dos de los 13 cargos que le imputa la justicia de Estados Unidos, mantiene no sólo expectación sino, sobre todo, inquietud y nerviosismo en círculos en los que a lo largo de varios sexenios le brindaron protección a cambio de enriquecimiento.

Como se recuerda, Zambada fue entregado a las autoridades estadounidenses por su ahijado, Joaquín Guzmán López, el 25 de julio del año pasado, al caer en la trampa que éste le tendió haciéndole creer que mediaría en un conflicto del gobernador, Rubén Rocha, con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal Melesio Cuén, quien fue ejecutado ahí mismo, entre negativas del mandatario de haber acudido, al tiempo que se ordenó montar una farsa para hacer creer que fue asesinado en una gasolinería de Culiacán, lo que la FGR echó abajo.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Un nuevo llamado al Gobierno federal a promover un debate plural e incluyente, con base en argumentos y propuestas, sin comentarios y descalificaciones, evitar ejercicios de simulación y defender decisiones prefiguradas, fue hecho por expresidentes del INE e IFE, ex magistrados electorales, dirigentes políticos, académicos y dirigentes y legisladores de oposición.

Proponen que esa reforma se mantenga bajo la administración de la autoridad electoral administrativa, al igual que el Registro Federal y Padrón Electoral, listados nominales, credencial con fotografía para votar y preservar su resguardo imparcial para garantizar la protección de datos personales y biométricos.

En una comunidad indígena a la que fue llevada por su madre cuando tenía ocho años, hace 55, y vestida con un huipil, cuya fotografía mostró en su gira de fin de semana que incluyó Guerrero, la Presidenta Sheinbaum, anunció que a través del programa Ayudarte, se entregarán créditos por 500 millones de pesos a mujeres artesanas de ese lugar a las que llamó “queridas hermanas”.

Arístides Guerrero, ministro electo de la nueva Suprema Corte, quien en su campaña dijo estar “más preparado que un chicharrón” para desempeñar ese cargo, se recupera del accidente automovilístico ocurrido la noche del sábado en la avenida Río Churubusco, en el que sufrió fractura en tórax y nariz, cuando el vehículo en el que circulaba fue embestido. Dos acompañantes resultaron con fracturas.

Condolencias a la familia de Ignacio Durán Lomelí, un estimado comunicador en distintas dependencias y organismos gubernamentales, que fuera entusiasta generador de amistad, fallecido el fin de semana.