Cambiar la realidad

Una ciudad en México comienza a construir un ecosistema industrial de última generación —adelantándose a otras localidades de la frontera norte del país— para convertirse en un punto estratégico para la competitividad de América del Norte y apuntalar acciones de seguridad nacional para México y Estados Unidos.

Torreón ha puesto en marcha un plan maestro para crear un ecosistema que, en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, detone la industria 4.0 de semiconductores y produzca los chips y componentes tecnológicos para la industria anclada en el desarrollo de tecnología, desde la aeroespacial hasta la automotriz y de telecomunicaciones.

Pero no es casualidad -me dice el Director de Desarrollo Económico de Torreón, Antonio Hernández González- que esta ciudad de Coahuila piense en cambiar su realidad al insertarse en el mundo como un enclave estratégico para convertirse en uno de los principales proveedores de semiconductores para las empresas tecnológicas estadounidenses.

Apalancado en niveles positivos de seguridad esta ciudad de Coahuila aspira, en el mediano plazo, no solo a elevar la calidad de vida de su población sino a contener la migración de sus jóvenes, fortalecer el arraigo a partir de seguridad, empleos bien pagados y oportunidades de desarrollo, y con ello fortalecer el tejido social.

Vale la pena analizar este caso en medio de la realidad de inseguridad y falta de oportunidades que se vive en la mayoría de las ciudades de México. En Torreón han convergido diversos ingredientes:

Participa activamente en el Foro Binacional México-EU, es una de las cinco ciudades más seguras del país y 30% más barata que otras zonas metropolitanas, tiene aeropuerto, su red universitaria genera 8 mil graduados al año de carreras relacionadas con ciencias, matemáticas y tecnología, tiene un fuerte modelo de transparencia que garantiza certeza jurídica, y una estrategia que le llaman de triple hélice y que involucra a cámaras empresariales, universidades, sociedad civil y el gobierno como facilitador de negocios.

“Lo que estamos generando es un ecosistema 4.0 aquí en Torreón para crear las condiciones y el ambiente para que podamos llegar a ser hub —un ecosistema 4.0– en especial para la industria de los semiconductores, que como bien sabes es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, es un tema que muy probablemente el T-MEC nuevo va a abarcar una sección específica de esto como lo ha anunciado el Gobierno Federal.

“Nosotros le estamos apostando muy fuerte a que derivado de esta guerra comercial de Estados Unidos con Asia-Pacífico, a que Estados Unidos nos considere, que empiecen a llegar esas plantas de proveeduría que le dan servicio a Arizona. Es algo que cambiaría por completo la vocación de la ciudad. Esta es una estrategia a largo plazo”, dice Hernández.

Detalla que Torreón utiliza las condiciones favorables, principalmente el de seguridad, para adelantarse a otras ciudades y potenciar sus capacidades industriales a fin de atraer empresas de semiconductores para producir estos semiconductores y ser proveedores tanto de empresas como del gobierno de Estados Unidos.

“Aquí ya hay varias universidades, que han adaptado sus planes de estudios a la industria de semiconductores y, sobre todo, también los parques industriales, que hay aquí en Torreón nuevos, están listos para recibir inversiones de este tipo de industria para integrarse a la cadena de proveeduría de este tipo de industria, que está muy fuerte el tema en Estados Unidos”, ataja.

Y agrega: “estamos aspirando a llegar a la industria de los semiconductores. Claro que la industria aeroespacial es muy importante para nosotros y tenemos algo de presencia en eso. Pero, nosotros ya nos queremos ir al ATP de los semiconductores, que es el ensamble, la prueba y el empaquetado.

“Nosotros vemos en esta área un área de oportunidad para que Torreón pueda volverse parte de último paso de los semiconductores, ya ves que primero es el diseño y la fabricación. Nosotros estamos generando estas condiciones para que, ahora que Estados Unidos está cerrando las puertas a Asia-Pacífico de esta industria, voltee a ver a Torreón, volteen a ver a Coahuila, y que sepan que aquí va haber un ecosistema listo para seguir los protocolos, sumado a nuestro talento, que es algo muy importante para ellos”.

Antonio Hernández hace notar que Torreón garantiza energía para su planta productiva, que tiene espacios industriales disponibles, que es una ciudad muy segura y que está en el tercer Estado más seguro de México.

“Entonces, contamos con muchas ventajas competitivas... Contamos con una aduana interior que es indispensable para la exportación de mercancías. Lo más importante es el talento, estamos trabajando de la mano de las universidades. Actualmente, tenemos alrededor de 8,000 graduados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas”.

Es un proyecto ambicioso, pero Hernández es claro: “No puedes quedarte con los brazos cruzados”, dice y subraya que Torreón tiene las condiciones para sentar las bases de un modelo de desarrollo económico y social anclado -insisto- a la ciencia, la tecnología y la innovación, que puede cambiar la realidad del municipio, de Coahuila y de todo el país.

EL MAYO. La declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada no sorprendió al gabinete de seguridad nacional, me aseguran. Ahora hay que esperar a conocer cuál fue el trato, que seguro, lo hubo.