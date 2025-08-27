Noroña termina su “presidencia”, recibiendo duros cuestionamientos

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Alejandro Moreno, les hizo un llamado a defender sin miedo a la República, que atraviesa por el momento más peligroso de su historia, a la democracia, a las instituciones y las familias mexicanas.

Acompañado por la Secretaria General del partido, Carolina Viggiano, Rubén Moreira, Manuel Añorve, coordinador de los senadores priistas, en un mensaje político inicial el senador campechano dijo que “esto es sin miedo, porque los miedosos son cobardes, y aquí no se aceptan los cobardes”.

En la sede nacional del tricolor, reconoció el trabajo de los diputados federales y los senadores, y aseguró que son los mejores grupos parlamentarios y los más preparados, para después dejar en claro que “las puertas del PRI están abiertas para que entren los priistas, pero también para los que se quieran ir”, porque “este es un momento para no titubear por México”.

Además, estableció que “éste es un momento para demostrar la unidad y la cohesión. Eso se demuestra con las actitudes. Debemos tener la visión clara de qué queremos como partido y qué queremos como país”.

Y Alejandro Moreno advirtió que “no van a venir otros a resolver los temas de los mexicanos. Los mexicanos tenemos que resolver nuestros temas. Tenemos que enfrentarlos con mucho carácter y determinación, con cohesión y mucha unidad”.

En ese marco, el senador y dirigente nacional ratificó que “hay que enfrentar al poder con mucho ánimo, con mucha determinación”.

Con la sorpresa de que el presidente saliente del Senado, le fue descubierta una casita de 12 millones de pesos, la cual habita desde hace pocos años, pero nadie le cree, pues no le alcanzaría para tanto viaje a Europa con espacios en lugares de primera.

Se la ha pasado lloriqueando el legislador, pues sus recursos para los viajes van a caer en forma notable, pero también porque ya no se apodrá autonombrar a reuniones de de diputados y senadores, a la cual asisten una decena de legisladores.

última sesión como presidente del Senado de Gerardo Fernández Noroña, en la cual se le saldrán las lágrimas. Le ganará el sentimiento por concluir, como el dice, con éxito la tarea de presidir la Cámara Alta.

Entonces, sabe él que el lunes 1 de septiembre regresará a la realidad, será, simplemente uno más. A ver como lo despide la senadora panista, Lilly Téllez qué, de apodos, de corrupto y de su narco-partido, no lo bajaba.

La derrota en Veracruz de Rocío Nahle, no la ha podido superar y ya tomó venganza contra José Manuel del Río, el personaje que fue encarcelado por el saliente gobernador, Cuitláhuac García. Ella piensa que puede ofender a los comunicadores o a los políticos de oposición, sin que tenga consecuencia.

Del Río es el brazo derecho de Monreal, amigo y compañero de mil batallas de Dante Delgado, totalmente veracruzano y dueño de Movimiento Ciudadano.

La gobernadora no sabe perder y en consecuencia, por su soberbia los veracruzanos se la cobraron, primero no dejó pasar a su adversario, el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez que pintaba para la candidatura, simplemente se la ganó a la mala y con todo el peso de los engaños de Dos Bocas que llevó, para convencer al expresidente López Obrador.

El tema de la presidencia de la Cámara de Diputados de México ha sido un tema de intenso debate y controversia entre el PAN y Morena, polémico este proceso que debería ser simple si se cumple la ley. Pero los legisladores del partido Oficial no quieren soltar el hueso.

Dice Morena que tiene la intención de respetar la rotación, pero tienen dudas en Acción Nacional, pero por la actuación de sus legisladores se duda que cumplan. Mañana sabremos cual va a ser si respetan la ley.

