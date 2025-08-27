Píldora azul o roja

Lejos está aún el inicio de la siguiente temporada de Fórmula1 y la escudería Cadillac ya arrancó en la pole position en cuanto a marketing con el anuncio de sus dos pilotos titulares de la mano del famoso actor Keanu Reeves al más puro estilo de The Matrix. En lo que parecería un tráiller de una entrega más de la popular saga que marcó una nueva etapa en efectos especiales del cine de Hollywood, Valtteri Bottas y Sergio Pérez fueron recibidos por el propio Neo con la frase: “Los estabamos esperando”. Una dupla que representa experiencia, velocidad y conocimiento técnico, adjetivos que el equipo estadounidense destaca en sus publicaciones.

No hay que olvidar que Cadillac y Keanu Reeves ya colaboraron juntos en el 2003, en de The Matrix: Reloaded, con una de las secuencias de acción con vehículos Cadillacs como parte de los protagonistas. También será Reeves el encargado de darle voz al documental que actualmente se esta filmando sobre el nacimiento de la escudería y el proceso tan complejo para llegar a Fórmula 1, así que muy pronto veremos en Disney Plus lo que promete ser otra producción de alto nivel relacionada al automovilismo.

Las redes sociales explotaron con el espectacular anuncio que por fin terminó por confirmar el rumor que circuló desde que Sergio Pérez abandonó o “abandonaron” en Red Bull. Aunque durante un lapso se percibía la posibilidad de que el mexicano ya no ocuparía más un asiento en F1 y se llegó a plantear el retiro definitivo de Checo Pérez del Gran Circo. Para fortuna de todos, si bien el arreglo tardó más de lo esperado, hubo final feliz para todos. Ahora los aficionados ya se saborean el porvenir con duelos de máxima velocidad con los actuales pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, de la escudería McLaren y líderes absolutos del actual campeonato. Y claro, el morbo ya se palpita con el mano a mano con su excompañero en Red Bull, Max Verstappen, quien hace no mucho lanzó un mensaje de paz con el mexicano afirmando que Pérez nunca fue el problema en la escudería del Toro Rosso.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Una más sin visa

La próxima temporada comenzará en marzo del 2026, con altas expectativas con la llegada de nuevas e icónicas marcas como la de Cadillac, Audi y Ford, una nueva sede, Madrid, para el Gran Premio el 11 de septiembre. También llegará una nueva generación de coches de F1 impulsados por combustibles 100% sostenibles, otro aliciente que tendrá la máxima categoría del automovilismo. Para Sergio Pérez podría comenzar su último ciclo y las últimas oportunidades para ganar la carrera en México, sueño que siempre ha admitido tener y que para todos sus seguidores sería un final de cine.

También esta nueva era en Cadillac podría ser un último brinco a otra escudería con la que tal vez el piloto mexicano podría competir en la parte alta y soñar con ser campeón del mundo. Más allá de estos hipotéticos anhelos, hoy el deporte mexicano celebra el regreso de una de sus figuras históricas y máximo responsable del nuevo auge del deporte motor en nuestro país. Y como dirían algunos de los memes que ayer circulaban por las redes: “De Cadillac desde la cuna”.