La última y nos vamos…

Daniel Santos Flores.

Para abrir mesa

La desesperación de Alito lo lleva a hacer lo que hacen los que ya no saben qué hacer. Hay que reconocerle su capacidad no sólo para los manotazos a las arcas, también los manotazos para despeinar senadores.

A Noroña le deben de doler más las consecuencias de su soberbia que la despeinada que le dieron. Y es que, ¿cómo estará el problema que carga el senador que logró que la opinión pública se organizara para ovacionar al vandAlito del Senado?

Lo que antes se presumía como el Olimpo de la política mexicana, hoy no pasa de ser un reality barato, un show que bien podría llamarse “La Casa de los Payasos”… con nominados semanales y expulsados a gritos y manotazos. Ése es el nivel de nuestra política.

Una ronda más…

¿Qué creían que iba a suceder si había gasolina, un cerillo y paja?

Exacto, teníamos dos porros, sólo que uno con traje de Italia y el otro con traje de San Felipe de los Herreros. Los dos ordinarios y con ego, claro que iba a terminar en lo que terminó.

Lastimosamente, para los seguidores de Noroña, todo México se dio cuenta que le sobró lengua y le faltaron manos.

Y en la otra esquina del ring, no hubo sorpresas: Alito nunca dejará de ser Alito. Bueno con las manos, con las uñas y con los discursos.

Una más y ya…

El que es porro es porro. Dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Lo que ocurrió ayer muestra, la verdad, lo que es el PRIAN; cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud, y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, cuando un grupo de porros en la UNAM golpeó a mi hermano, sólo por verlos.

Y el que es zacatón es zacatón. O por lo menos eso entendimos con la publicación de Jorge Triana en X: Así me “amenazó” el finísimo @fernandeznorona en la Cámara “Chin… tu ma…, te voy a partir tu ma…”. Lo miré a los ojos, a un centímetro de distancia, y le dije que no esperara más, que ahí me tenía. Aquí sigo… esperando su “mad…za” desde 2021.

La última y nos vamos…

El Gobierno del morenista Américo Villarreal presentó 70 denuncias, 14 de ellas penales, en contra de la administración pasada que encabezó el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Se vio que les dolió, porque fueron muchos los mensajes que replicaron en su defensa. Lo curioso es que nadie desmintió las acusaciones.

Para defenderse, no se quisieron quedar atrás junto con Lilly Téllez y su amor por el vecino país, el PAN Tamaulipas hizo lo mismo, publicó en X: “…En las cortes federales de Estados Unidos las investigaciones están muy avanzadas…”. Bueno, se entiende cuando la gran mayoría se fue a refugiar a ese país, y desde allá echan trancazos sin cruzar la frontera, así qué chiste.

Ahora sí, provecho y, por esta ocasión, yo pago la cuenta.