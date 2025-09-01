CSP: primer año entre problemas

La Presidenta Claudia Sheinbaum llega hoy a su primer año de Gobierno con alto nivel de aprobación, pero un país con problemas dentro y fuera, una economía incierta con más inversiones extranjeras que nacionales frente a un Poder Judicial surgido de un cuestionado proceso electoral, anticipada revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y en medio de una incontenible violencia y advertencias y presiones desde el exterior para “desaparecer” a los cárteles de la droga.

A eso se suman la firma de un anunciado acuerdo de seguridad con EU en la breve visita del secretario de Estado, Marco Rubio, quien desde que fuera senador republicano denunciara la infiltración del crimen organizado en altos niveles del gobierno de nuestro país, así como los cada vez más inocultables diferendos internos en Morena, como las registradas las últimas horas para elegir a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, a la panista Kenia López Rabadán, mencionada anticipadamente por Ricardo Monreal, líder de la bancada guinda, y rechazada ayer igual que otras cuatro por el ala dura del guinda, lo que podría llevar al país a una crisis constitucional si este miércoles no se releva al actual, Sergio Gutiérrez Luna.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

ESTE día, la Presidenta rendirá su primer informe de Gobierno en el Patio Central de Palacio Nacional como lo hiciera su antecesor inmediato y los mediatos, desde que las anteriores fracciones parlamentarias de izquierda convirtieran la sede de San Lázaro en un herradero o impidieran el acceso del Ejecutivo federal en turno en una ceremonia en la que dará cuenta de la tarea realizada en un año, a la que asistirán legisladores, empresarios e integrantes de diversos organismos de la sociedad.

POR la tarde, instalado el segundo periodo ordinario de la LVI Legislatura cuya mesa directiva encabezará Gutiérrez Luna, la mandataria acudirá a la sede de la Suprema Corte de Justicia en la que los nueve nuevos ministros electos vía acordeones, asumirán sus funciones, tras la ceremonia de esta madrugada en la sede de la misma, con rituales para una “limpia” a la sede del alto tribunal que ha motivado diversas reacciones.

LA alcaldesa opositora de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, promovió y encabezó ayer la “Marcha de la Resistencia” de la Diana Cazadora al Parque México, contra la pretensión gubernamental de llevar al país que la situación de pobreza que priva en Venezuela, Cuba y Nicaragua, se repita en nuestro país, con una nutrida asistencia, aunque menor a la que se esperaba.