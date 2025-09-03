Objetivo: Santa Clara

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. A tan sólo 24 horas del inicio de la temporada de la NFL, por fin la gran fanaticada del futbol americano vuelve a sonreír. Una temporada que promete duelos dramáticos con giros inesperados y finales cinematográficos. Con 32 franquicias que tienen un solo objetivo, disputar el último juego de la campaña, el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Mañana serán los Cowboys de Dallas que visitarán tierra hostil, ante los flamantes campeones, las Águilas de Philadelphia.

Aunque no tengo duda que todos los entrenadores sueñan con disputar la edición 60 del Superdomingo, las casas de apuestas no son igual de optimistas con todos los equipos que aspiran a ser el mejor. Por el lado de la Conferencia Americana, es donde menos opciones hay para los equipos Cenicienta o incluso para equipos del tamaño de los Steelers que hoy aparecen ranqueados en el puesto número 16 como favoritos para ser los campeones de la NFL.

Con otro cambio en la posición de quarterback, y a pesar de lo poderoso que puede sonar el nombre de Aaron Rodgers, los especialistas y las casas de apuestas no confían mucho en la veteranía de Rodgers. Es mucho más la incertidumbre que las certezas que puede aportar el exmariscal de campo de Green Bay y Jets. Su estado físico, la falta de movilidad y el antecedente de su grave lesión con el equipo neoyorquino no generan mucho entusiasmo entre su vasta afición. Probablemente impulsado por el efecto Tom Brady, que después de cumplir cuarenta años todavía brindó juegos épicos, Rodgers busca despedirse disputando playoffs, tal vez esa ambición que siempre le caracterizó, sea factor para romper el pronóstico.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Un curioso en la Corte

En el otro lado de la moneda están los Chiefs de Kansas City, que nuevamente están etiquetados como grandes favoritos para repetir al menos en la final de conferencia, muchas de sus grandes figuras entran en la recta final de su carrera y ésta puede ser la última oportunidad para alargar la dinastía, la gran pregunta es: ¿quién los acompañará en la antesala al Super Bowl? Los Bills de Josh Allen y los Ravens de Lamar Jackson están destinados a encarar ese otro pasaje a las finales.

Por el lado de la Conferencia Nacional, las apuestas destacan a los campeones como equipo que casi seguro estará liderando su liga y ya más parejito aparecen los Leones de Detroit, Green Bay, San Francisco, Washington y los Rams de Los Ángeles. Lo que todo parece indicar que nuevamente será de este lado, en donde el cierre y los cupos para los playoffs estarán en disputa hasta el final de la temporada, por lo que difícil pronosticar la final de la Nacional.

Y como ya es costumbre, la NFL continuará su expansión global con voraz apetito. Esta temporada contará con siete juegos internacionales, en donde destaca el juego que se llevará a cabo en la casa del Real Madrid. Los equipos que debutarán en el Santiago Bernabéu son los Commanders de Washington y los Dolphins de Miami. Además de este juego en tierras españolas, Brasil, Inglaterra, Irlanda y Alemania serán las otras naciones que tendrán el honor de ser anfitriones de la liga deportiva más espectacular del mundo. Sí, se siente un pequeño vacío no leer entre esos países a México, pero todo parece indicar que para la siguiente temporada, ya con el Estadio Azteca totalmente renovado, la NFL vuelva a nuestro país, cruzamos los dedos y esperemos los equipos.