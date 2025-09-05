¿Riesgos para la inversión en México?

En una reciente publicación titulada Día negro para los derechos humanos, el empresario Ricardo Salinas Pliego expresó su preocupación por lo que considera la pérdida de contrapesos institucionales. Aunque el texto tiene un tono crítico en el plano político, sus señalamientos también abren una lectura en materia económica y de negocios, al apuntar a la importancia de la certeza jurídica y de un marco institucional sólido para la atracción y protección de inversiones. La estabilidad de órganos como el Poder Judicial y las autoridades electorales ha sido históricamente un elemento clave para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.

La percepción de debilitamiento de estas instituciones puede tener efectos en el costo del financiamiento, en la seguridad patrimonial y en la planeación de proyectos de largo plazo. A ello se suma la relevancia de garantizar derechos como la propiedad y la libertad económica, fundamentales para el desarrollo empresarial. Las reflexiones de Salinas Pliego se insertan en una discusión más amplia sobre el impacto que tienen los cambios políticos en el clima de negocios. La solidez institucional no sólo es un tema democrático, sino también un factor decisivo en la competitividad del país, en la confianza de los mercados y en la disposición de capital privado para impulsar proyectos productivos en México.

Complacida la AmSoc. La American Society of Mexico, se dice complacida con el resultado de la reunión entre los gobiernos de México y Estados Unidos, al considerar que marca un paso hacia acciones concretas en el combate al crimen organizado. La AmSoc que encabeza Larry Rubin, afirma que el acuerdo alcanzado contempla reforzar la seguridad en la frontera compartida, con especial énfasis en detener el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense y de armas hacia México, además de la creación de un grupo de implementación de alto nivel que dará seguimiento a los compromisos y evaluará periódicamente los avances. El entorno ha estado marcado por tensiones comerciales y la aplicación de aranceles de la Casa Blanca a exportaciones mexicanas, y sus declaraciones hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde con esta iniciativa se adquiere relevancia no sólo política, sino también económica, al influir directamente en la confianza de inversionistas y empresarios sobre la estabilidad y competitividad regional.

TE RECOMENDAMOS: LA VIDA DE LAS EMOCIONES Apariencia sin sustancia

Adiós a Bineo. Grupo Financiero Banorte acordó la venta de su filial completamente digital Bineo a Clearscope Holdings, subsidiaria de Klar USA, matriz de la fintech Klar, dando así cumplimiento al plan anunciado desde abril. El acuerdo incluye la licencia bancaria y está sujeto a la aprobación de las autoridades financieras, de acuerdo con el comunicado de la institución. Banorte se desprende de uno de los proyectos de banca digital más relevantes del país del que prefiere decir adiós, y abre la puerta para que Klar fortalezca su posición en el sistema financiero mexicano con una licencia que le permitirá competir de manera más directa con los bancos tradicionales.

Voz en off. Interesante lo que ha hecho Zurich México, que presentó un seguro pionero en el país para la protección de contenedores durante su tránsito terrestre, desde la entrega por parte de la naviera hasta su devolución en vacío, convirtiéndose en la primera aseguradora en ofrecer esta cobertura especializada. El producto atiende una necesidad creciente en el sector logístico, donde menos del 40% de los TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies de largo) cuentan con algún tipo de protección, a pesar de que en México se movilizan más de 9 millones de estos contenedores al año, lo que representa 59.1 millones de toneladas de mercancía. Sin duda se fortalece la gestión de riesgos en la cadena de suministro y ofrecer mayor certidumbre a las empresas de transporte y comercio exterior…