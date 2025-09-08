Justicia para Trabajadores AHMSA

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de recuperar Altos Hornos de México (AHMSA), la siderúrgica más grande de Coahuila, y garantizar la indemnización de sus trabajadores, afirmando que “vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos”.

AHMSA, fue declarada en quiebra en noviembre de 2024 tras el fracaso de las negociaciones con acreedores y la conclusión de la etapa conciliatoria iniciada en 2023, por lo que un síndico tomó el control de sus activos con el objetivo de venderlos y cubrir los adeudos pendientes con empleados, proveedores y contratistas. El proceso de concurso mercantil continúa activo, y bajo supervisión judicial, siendo un factor central en los planes del Gobierno federal para la recuperación de la empresa.

La situación legal de AHMSA, también está vinculada con Alonso Ancira, quien tras su extradición a México enfrentó cargos por fraude, corrupción y lavado de dinero relacionados con la venta sobrevaluada de Agronitrogenados a Pemex. Ancira realizó pagos parciales que le permitieron su liberación en 2021, pero el incumplimiento de los pagos restantes motivó que la Fiscalía General de la República, reactivara los procesos legales en su contra.

Sheinbaum Pardo, sabe lo que representa esa entidad para la economía del país, por lo que estando en esa entidad anunció inversiones por 650 millones de pesos en Coahuila, destinadas a créditos a productores y a la construcción de una planta procesadora de carne, con el objetivo de impulsar el consumo interno y la exportación, tras la suspensión de importaciones hacia Estados Unidos por el gusano barrenador.

Quienes platicaron con ella, saben que su gobierno está con la justicia social al recordar la búsqueda de los mineros de Pasta de Conchos, cuyo siniestro en 2006 atrapó a 65 trabajadores; hasta agosto se han recuperado 23 restos, 21 identificados y 17 entregados a sus familias, destacando que las autoridades no descansarán hasta localizar al último minero y fortaleciendo así un mensaje de recuperación industrial y apoyo a los trabajadores de Coahuila. Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), se encuentra residiendo en San Antonio, Texas, Estados Unidos, mientras enfrenta múltiples procesos legales tanto en México como en Estados Unidos. Tras su extradición a México en 2021, Ancira, fue liberado tras realizar pagos parciales de un acuerdo reparatorio con Pemex por 216 millones de dólares, pero al incumplir con los pagos restantes, la Fiscalía General de la República reactivó el proceso penal en su contra. Y de lo que se sabe de Ancira Elizondo, es que ha presentado una demanda en Texas para anular dicho acuerdo, alegando supuestas irregularidades y responsabilizando a Pemex, por el sobreprecio en la venta de la planta Agronitrogenados, situación que complica aún más su situación legal, ¿le resultará?, veremos.

Voz en off. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera del Bienestar, han logrado coordinar esfuerzos para la implementación de Mercomuna, un programa que este año entregará vales de 2 mil pesos a más de 335 mil familias, generando una derrama económica estimada de más de 670 millones de pesos. El esquema busca canalizar ese flujo directamente hacia la economía popular, fortaleciendo tienditas, papelerías, pollerías, verdulerías y locales de mercados, con el apoyo operativo del equipo de Horacio Esquivel, director de la Red de Sucursales de Finabien, que habilitó 60 oficinas en la capital para el canje de vales. El programa, que nació en 2020 en Iztapalapa como medida de emergencia frente a la pandemia, ha escalado ahora a toda la ciudad con un propósito más amplio: apuntalar la actividad de los 300 mercados públicos, que concentran más de 75 mil locales y generan alrededor de 300 mil empleos. Con ello, Mercomuna se posiciona no sólo como una política social de apoyo directo a familias de bajos ingresos, sino también como un mecanismo de estímulo al consumo interno y de fortalecimiento a las microempresas que enfrentan la competencia de cadenas comerciales y plataformas digitales…