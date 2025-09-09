Economía informal (2/2)

Ya tenemos, del Inegi, la medición de la economía informal, por entidad de federativa, para al primer trimestre del año, y lo primero que se destaca es que el Valor Agregado Bruto aumentó, en términos anuales, 4%. Esto, ¿qué significa?

El Valor Agregado Bruto (VAB), es el importe monetario de la producción de bienes y servicios menos el importe monetario de los factores de la producción utilizados en su producción. Durante el primer trimestre del año el VAB de la economía informal fue de 5.83 billones de pesos, a precios constantes, y resultó 4% mayor que de un año antes.

Para darnos una idea de lo que esto significa tengamos en cuenta que, a precios constantes, durante el primer trimestre del año, en términos anuales, el PIB, que es el importe monetario de la producción de bienes y servicios para el consumo final, por lo que se aproxima al VAB (que el INEGI no reporta para la economía en su conjunto, solamente para la economía informal), creció 0.6%. Así las cosas, para el primer trimestre del año, tenemos lo siguiente: crecimiento de la economía 0.6%, crecimiento de la economía informal 4%, 3.4 puntos porcentuales más, el 566.67%.

Como vimos en el anterior Pesos y Contrapesos existen dos tipos de informalidad económica: la de los agentes económicos que trabajan en empresas informales, que el Inegi llama sector informal (SI), y la de los agentes económicos que trabajan, de manera informal, en empresas formales, que el Inegi llama otras modalidades de informalidad (OMDI). Los dos componen la economía informal, que durante el primer trimestre creció 4%: 5.6% el SI, 2.1% las OMDI.

Por entidades federativas, las tres en las que más creció la economía informal fueron: (i) Oaxaca 9.2%, 11.8% el SI y 3.8% las OMDI; (ii) Tamaulipas 8.4%, 10.4% el SI y 6.3% las OMDI; (iii) Ciudad de México 6.6%, 7.6% el SI y 5.6% las OMDI. Las tres en las que más decreció fueron: (i) Campeche menos 15.4%, menos 22.1% el SI y menos 1.9% las OMDI; (ii) Quintana Roo menos 6.4%, menos 9.1% el SI y menos 2.9% las OMDI; (iii) Sinaloa menos 0.8%, más 5.6% el SI y menos 5.5% las OMDI.

Por entidades federativas, las tres en las que más crecieron los puestos de trabajo remunerados fueron: (i) Tamaulipas 7.4%, 7.5% el SI y 7.4% las OMDI; (ii) Ciudad de México 6.3%, 4.8% el SI y 7.2% las OMDI; (iii) Sonora 6.2%, 1.0% el SI y 8.2% las OMDI. Las tres en las que más decrecieron fueron: (i) Campeche menos 9.4%, menos 23.8% el SI y más 1.0% las OMDI; (ii) Quintana Roo menos 6.2%, menos 13.4% el SI y menos 2.4% las OMDI; (iii) Tabasco menos 1.5%, menos 4.9% el SI y más 1.3% las OMDI.

Por entidades federativas, las tres en las que más crecieron las remuneraciones fueron: (i) Oaxaca 16.9%, 22.0% el SI y 12.0% las OMDI; (ii) Querétaro 14.8%, 15.3% el SI y 14.6% las OMDI; (iii) Tamaulipas 14.5%, 11.2% el SI y 16.2% las OMDI. Las dos en las que decrecieron fueron: (i) Campeche menos 6.8%, menos 17.9% el SI y más 5.2% las OMDI; Quintana Roo menos 2.3%, menos 11.9% el SI y más 5.2% las OMDI.

A lo largo del primer trimestre, en términos anuales, la economía informal creció 4.0% y la economía en su conjunto 0.6%. Los puestos de trabajo remunerados en la economía informal aumentaron 2.7%, los de la economía en su conjunto 1.6%. Las remuneraciones en la economía informal se incrementaron 8.7%, las de la economía en su conjunto 6.1%. Mejor desempeño de la economía informal.