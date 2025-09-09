¿Por qué debe seguir la primavera oaxaqueña?

En medio de la discusión sobre la consulta de ratificación o renovación de mandato, de la que somos profundamente respetuosos de las diferentes opiniones que se han vertido en torno a este debate, me gustaría expresar algunas razones por las que considero importante continuar con el proceso de transformación de Oaxaca, las consideraciones que aprecio centrales para que siga floreciendo la Primavera Oaxaqueña:

Estamos haciendo un Gobierno de territorio, no de escritorio. Como lo hicimos en el pasado, cuando recorrimos todos los municipios de Oaxaca al lado de Andrés Manuel López Obrador, desde el primer día de Gobierno comenzamos a recorrer los 570 municipios del estado para dialogar con nuestras comunidades y encontrar juntos la solución a los problemas que viven. Este trabajo de territorio ha dado como resultado la realización de dos mil 900 obras y al menos una en cada municipio.

Con un Gobierno responsable, eficiente y honesto pusimos orden en las finanzas del estado. Con una política de austeridad y una disciplina fiscal, hemos pagado más de 10 mil millones de pesos de la deuda que nos heredaron (superior a los 32 mil millones de pesos) y hemos logrado hacer la inversión más grande en la historia de Oaxaca para impulsar nuestra política de bienestar.

Estamos construyendo un nuevo pacto para la convivencia pacífica y segura, lo que nos ha convertido en el 5.º estado más seguro del país. Gracias al trabajo coordinado con el Gobierno de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y una estrategia integral de seguridad, hemos reducido 13% los índices delictivos, 80% los bloqueos y hemos resuelto conflictos agrarios que tenían décadas enfrentando a comunidades hermanas.

Sentamos las bases para el desarrollo integral y hoy somos el estado que más crece en todo el país. Hoy, Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en crecimiento del PIB, con 6.9%, y el 1.er lugar en actividad industrial, con un crecimiento del 11%; lo mismo en el sector turístico, que ha tenido un crecimiento del 40% y la producción en el campo, con un aumento en el valor de producción de 9% en 2024.

Lo más importante, avanzamos en la reparación histórica de nuestro pueblo con una política integral para el bienestar de todas y todos. En sólo dos años, logramos que más de 280 mil oaxaqueñas y oaxaqueños salieran de la pobreza, gracias a la política impulsada por el Gobierno y a la histórica inversión estatal que supera los 22 mil millones de pesos, para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera.

Junto con las y los oaxaqueños, estamos haciendo lo que nunca se hizo para transformar Oaxaca y construir el futuro que merecemos. Estoy convencido de que somos un pueblo transformando su historia, que queremos que siga floreciendo la Primavera Oaxaqueña.