En Puebla, se realizan 40 proyectos federales

La presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Alejandro Armenta hablaron de 40 proyectos federales, entre ellos el rescate al Río Atoyac y del hospital San Alejandro. Estos proyectos se llevan a cano a marchas forzadas porque benefician a la capital de la entidad y algunos municipios.

La revisión de los proyectos se hizo en forma minuciosa, pero también llegaron a acuerdos para los programas sociales, obras públicas, lo cual forma parte de su gira de “rendición de cuentas”.

Se dice que el gobierno de la presidenta consolida un nuevo modelo que garantiza la prosperidad macroeconómica a la par de la prosperidad compartida, así como el bienestar social con austeridad republicana.

La primera sesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Hugo Aguilar Ortiz, duró solo cuatro horas, pero en mucho menos de ese tiempo, se pudo observar que la Corte, responde y lo seguirá haciendo, a los intereses del partido Morena.

No hubo ceremonias indígenas ni limpias para guiar el trabajo de los ministros y ministras guindas que ya se sabe qué rumbo tendrán, pero eso sí, Aguilar Ortiz emitió un saludo en mixteco así, con su toga llena de bordados y sin tener idea de cuál debería ser su papel.

Lo que no podía faltar, es que tuviera listo el escenario para su lucimiento, ni más ni menos que Yazmín Esquivel de Rioboó, que fue la primera en presentar una ponencia en este nuevo pleno y sonriente, agradeció a los pocos,

sí, los pocos si se toma en cuenta el número de ciudadanos en México, que votaron por ella, producto del acordeón, por cierto, porque, subrayó, de otra manera, jamás se hubiera convertido en ministra electa “democráticamente”.

Revelado todo el entramado del huachicol fiscal que infectó a la cúpula de la Secretaría de Marina y mantiene en jaque al área de la Dirección de Aduanas, a importantes empresarios, a bancos que blanqueaban las multimillonarias utilidades y la vasta red de distribución de gasolina en México, queda claro que la investigación de la Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch y la Fiscalía de Alejandro Gertz ,apenas están en el inicio del combate a ese ilícito.

Un papel muy especial jugará, sin duda, el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales.

Lo expuesto hasta hoy no sólo apunta al anterior titular de marina, almirante Rafael Ojeda, sino hacia su ex jefe el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y ni qué decir que a su entorno en Marina, en el que operaban sus sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías -ya preso-, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.

Ambos, y sin la colusión en la Dirección de Aduanas; en la dirección de Pemex donde estaba otro gran amigo de AMLO, -hoy en la dirección del Infonavit- Octavio Romero Oropeza; y de algunos otros de ese nivel como el ex gobernador de Tabasco, ex secretario de Gobernación, ex precandidato presidencial y actual líder de Morena en

el Senado, Adán Augusto López, y otros tantos, el negocio del huachicol, operado desde la oficina y las de al lado del titular de Marina, no hubiera podido haberse realizado.

Con buenos ojos se recibió el nombramiento de Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, luego de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Buscadoras y activistas reconocen que cuenta con la formación necesaria y calidad humana para ocupar el puesto… Pese a ello, también externaron su preocupación, ya que venía desempeñando un gran papel en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR, por lo que esperan que no se descobije una posición clave.

