El fin del MaxiAMLO

Daniel Santos Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En México vivimos un episodio histórico conocido como el Maximato, un momento de la historia que ilustra a la perfección lo que hoy en día ocurre en el más alto nivel de la política mexicana. Después de la Revolución, Plutarco Elías Calles se convirtió en “el Jefe Máximo”. Acostumbrado a mandar, se erigió como el gran transformador del México moderno. Logró una transición en mediana paz, apaciguó a los caudillos convirtiéndolos en políticos, creó un partido que le dio espacio a los caciques, a los guerrilleros y a los alebrestados.

Una vez pasada su administración, siguió gobernando, decidía candidatos, imponía políticas y manejaba las cámaras. Si bien su liderazgo arrojó cambios importantes, esa etapa estuvo fuertemente marcada por corrupción, manipulación política y debilidad institucional.

Al asumir el poder, Lázaro Cárdenas expulsó del país a Calles. Después de meses de fricción y tensión política, se fortaleció su presidencia y su gobierno tomó rumbo. El Maximato había llegado a su fin.

Claudia Sheinbaum no se esperó unos cuantos años como Cárdenas. Desde el primer día marcó lo que sería su Presidencia. Con acciones decididas, cortó de tajo el MaxiAMLO. Ése que quisieron instaurar quienes creyeron que podían manipularla; su intención les salió muy cara.

A López Beltrán le quitó la oportunidad de opinar, le quitó la intención de mandar por extensión de su padre y de hacerse con el partido. Al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, le fue mucho peor. Por querer demostrar más poder que la Presidenta, entendió a la mala por qué no es buena idea tratar de jugar a las vencidas con quien tiene el poder máximo, el control de la narrativa y, sobre todo, un gran respaldo popular, el cual, por cierto, se ha llevado hasta las palmas de la oposición por sus decisiones.

AMLO, como Calles, construyó una narrativa de “transformación”, pero llenó de corrupción y contradicciones a su propio movimiento. Querer extender su poder y hacerlo con allegados impresentables, su principal error.

Claudia, como Cárdenas, mandó al exilio a quien creyó que podía mandar por encima de ella. No ocupó mucho, sólo dejar que la justicia actúe.

Con las investigaciones en contra de Andy, Adán y compañía, y con la cooperación del vecino país, se pone fin antes de tiempo, al MaxiAMLO que un día soñaron instaurar.

Reenviado. Por cierto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su primer grito en la ceremonia de independencia: “… ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México!”.

¿Así o más claro?