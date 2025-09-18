Expulsa Paraguay a Bermúdez; ya está aquí  

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Apenas reavivado el caso del huachicol fiscal, tras el discurso patrio del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, el gobierno de Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco en los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino Campos, quien anoche mismo debió ser internado en el penal mexiquense de alta seguridad del Altiplano, acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés del grupo criminal La Barredora, que lideraba.

Había sido localizado y detenido por la policía de aquel país el viernes pasado en una casa en la zona residencial del barrio de Surubi, en Mariano Roque Alonso, próxima a Asunción, la capital de ese país, en la que se refugió meses atrás, después de que aquí se girara orden de aprehensión en febrero y huyera, lo que reveló el recién relevado Comandante de la 30 Zona Militar, general Miguel Ángel López Martínez, aunque no por eso, dijo la Presidenta Sheinbaum en la mañanera, sino como parte del relevo que hace la Secretaría de la Defensa Nacional.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Al admitir que se desconoce de qué tan atrás venía el involucramiento de miembros de la Marina en el caso del combustible ilícito, la Presidenta dijo que su gobierno se enteró en marzo pasado y cuestionó que se acuse a su antecesor y a sus hijos, y que “lo que sí puedo decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro y eso lo sabe el pueblo de México”.

Sin embargo, al aflorar ese caso, por declaraciones de algunos mandos aduanales presos y del propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, se supo que, desde hace dos años, uno de aquéllos —asesinado después— informó al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que dos de sus sobrinos, el almirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando Farías Laguna, lideraban la red de huachicol fiscal.

Para “afinar la estrategia contra el lavado de dinero de los cárteles” llegó ayer a México el subsecretario del Departamento del Tesoro para Inteligencia y Combate al Terrorismo de Estados Unidos, John K. Hurley. Se reunirá con funcionarios del Gobierno y representantes de la industria, lo que mantendrá inquietos a algunos en bancos, financieras y casas de bolsa.

Kenia López Rabadán, la panista presidenta de la Cámara de Diputados, llamó a retomar el respeto a las instituciones y ofreció ser institucional y respetuosa de los grupos parlamentarios en el Congreso y dejar claro que milita en un partido político opositor.

A 20 ascendió el número de personas fallecidas por quemaduras en el Puente de La Concordia en Iztapalapa. En la explosión de una pipa de gas.