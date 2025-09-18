Revisión del T-MEC (1/2)

El Tratado México - Estados Unidos – Canadá, T-MEC, tiene una duración de 16 años, del 1 de julio de 2020 al 1 de julio de 2036, con la opción de ampliarse, si se renueva en 2026, hasta 2042. El tratado contiene (Art. 34.7) la cláusula Sunset (o de extinción), que obliga a los gobiernos de los tres países a avaluarlo cada seis años con el fin de mejorarlo y/o ampliarlo hasta el 2042, o ponerle fin.

Dado que el T-MEC entró en vigor en julio de 2020 la primera revisión está programada para julio de 2026. Sin embargo, partiendo de las dudas que han generado las amenazas arancelarias de Trump, en muchos sentidos contrarias al T-MEC y al espíritu de libre comercio que lo anima (¿será?), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el proceso de revisión se iniciará en 2025. El 17 de septiembre (ayer), se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “aviso por el que se da a conocer la oportunidad de presentar comentarios sobre el funcionamiento del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá”.

Cito: “Primero. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, invita a las partes interesadas a presentar información, comentarios y recomendaciones respecto al funcionamiento del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (Tratado), como parte del proceso de consultas que conduce la Secretaría de Economía en preparación para la revisión conjunta prevista en el artículo 34.7 del Tratado. Segundo. El plazo para presentar información, comentarios o recomendaciones será de 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación. Tercero. La información, comentarios y recomendaciones se deberán enviar en copia física o de manera electrónica...”.

¿A quiénes va dirigida la invitación de la Secretaría de Economía para informar, comentar y recomendar en torno al T-MEC? De entrada, como debe ser, a todo los mexicanos, desde productores (a quienes afecta la competencia de las importaciones, obligándolos a volverse más competitivos, capaces de ofrecer a menor precio y/o con mayor calidad y/o con mejor servicio), hasta consumidores (a quienes beneficia, precisamente, por obligar a los productores a volverse más competitivos), razón por la cual, con relación al libre comercio, en general, y al T-MEC, en particular, los intereses de unos y otros están encontrados: a los productores les conviene la menor competencia posible y a los consumidores la mayor.

¿A quiénes va dirigida la invitación de la Secretaría de Economía para informar, comentar y recomendar en torno al T-MEC? A todos los mexicanos, desde productores hasta consumidores. ¿Quiénes serán los únicos (¿exagero?), que responderán? Los productores afectados por las importaciones provenientes de los Estados Unidos y Canadá (que están a favor del proteccionismo), y los afectados por las medidas proteccionistas impuestas por los gobiernos estadounidense y canadiense, que limitan sus exportaciones a esos países (que están a favor del libre comercio).

El libre comercio, y por lo tanto los tratados de libre comercio, y se supone que el T-MEC es un tratado de libre comercio, deben estar a favor de los consumidores, no de los productores. El T-MEC, ¿lo está?

Continuará.