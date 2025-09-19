Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Claudia Sheinbaum tiene un lugar asegurado en la historia de México; es protagonista de primeras ocasiones que trascienden en la sociedad: primera mujer en alcanzar la máxima investidura del país y, de ahí, primer informe de gobierno, primer año de gestión, primera ceremonia en conmemoración de nuestra vida como República soberana y libre.

De la noche del grito en Palacio Nacional, resaltar la soledad de la Presidenta en salones y balcón. La sobriedad y congruencia en un acto de Estado arropado por el pueblo desde la plaza pública, no más invitados de primera, no más familiares protagonistas indebidos de actos ajenos. Arengas correctas y contención de la militancia en una noche de todas y todos, no endosable a la 4T.

Primer desfile militar encabezado protocolariamente por la Comandanta Suprema de las Fuerzas Federales y un discurso del Almirante secretario de la Marina en conciencia de la coyuntura informativa sobre la red de huachicol fiscal que contaminó mandos y tropa en una reedición más del futuro alcanzándonos. Marinos y soldados en quehaceres para los que no fueron construidos institucionalmente.

La expulsión de Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay para enfrentar en México las acusaciones en su contra, que salpican sí o sí a personajes cercanos al expresidente López Obrador, cimbran arreglos entre grupos políticos dentro del movimiento. Crujen los pactos secretos entre la intención de un maximato a la 4T y la transferencia irremediable de democrático poder.

Carácter presidencial inédito que no requiere de una producción televisiva y radiofónica a lo PRI, con conductores porristas que narran con hipérboles sobre la imagen. La primera transmisión de la primera noche de independencia con “A” de mujer quedó a deber; de lo nuevo fue lo más rancio.

Fiscal de Morelos. Edgar Maldonado compareció ante el Congreso de Morelos para dar cuenta del trabajo, retos y logros de su primer semestre al frente de una institución erosionada por su extitular, Uriel Carmona, como por el exmandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco. Herencia de pasivos técnicos y políticos.

Le fue bien al estado y a la gobernadora Margarita González Saravia con el primer parte de novedades e intenciones del fiscal. Avisa que no habrá revanchas, sí diligencias y procesos debidos; compromete resultados, no pirotecnia justiciera.

Destaca el aumento en cateos, órdenes de aprehensión, decomiso de drogas y armas, así como la publicación de la Guía para la Atención a la comunidad LGBTTTIQA+, entre las primeras metas alcanzadas.

Reestructura operativa. Maldonado destacó la nueva Unidad de Atención Temprana (UAT) en Cuernavaca y la rehabilitación de las de Cuautla y Jojutla, donde se da servicio las 24 horas los 365 días del año, para ofrecer espacios dignos y funcionales a los usuarios como a las personas que trabajan ahí.

Además, se implementó la Denuncia Digital para reducir tiempos y hacer más fácil el acceso a esa justicia en deuda con las y los morelenses.