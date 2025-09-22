Certifican a Franquicias y refuerzan su papel en México con “Hecho en México”

La Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard, hizo la entrega de 45 certificados “Hecho en México” a diferentes franquicias nacionales, en un evento que destacó la relevancia de este modelo de negocio como motor de innovación, empleo y competitividad. El distintivo busca consolidar las cadenas de valor, fortalecer la confianza de los consumidores y proyectar la calidad de la oferta empresarial mexicana en los mercados nacionales e internacionales. Durante la ceremonia se subrayó que las franquicias en México generan alrededor de 900 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos, lo que refleja su peso en el desarrollo económico del país. También se resaltó la creciente participación de las mujeres en este sector, quienes lideran el 30 por ciento de las franquicias, consolidando su presencia en un ámbito que combina visión empresarial con impacto social.

El programa Hecho en México forma parte del Plan México, estrategia que impulsa la producción nacional, promueve la atracción de inversiones y posiciona a las empresas mexicanas como actores clave en las cadenas de valor regionales y globales. Con la certificación, las franquicias galardonadas se convierten en embajadoras de la calidad y competitividad del país, demostrando que lo hecho en México responde a los más altos estándares. Entre las marcas reconocidas se encuentran casos emblemáticos como AquaClyva, Fraiche, Fumiplus, Harmon Hall, y Tintorerías Max, que destacan por su antigüedad, expansión y rentabilidad. También fueron certificadas empresas con fuerte presencia nacional como Wing’s Army, Tiendas El Asturiano, Dental +, Gallantdale Uniformes y Pasteko, junto con conceptos innovadores en sectores de alimentos, educación, salud y moda como Delichurros, Finca Santa Veracruz, Dolorfin, Baby Ballet Marbet, Chula y Puritec.

El acto también permitió reconocer el papel de las franquicias como un modelo de negocio probado y sostenible que facilita la expansión de marcas, abre oportunidades de inversión y contribuye a la consolidación del tejido empresarial. La entrega de estos certificados representa no solo un reconocimiento institucional, sino también un respaldo a empresas que apuestan por la innovación, la creación de empleo y la proyección internacional. Con estas acciones, la Secretaría de Economía busca reforzar la confianza en México como un destino confiable y competitivo, capaz de ofrecer productos y servicios con identidad y prestigio a nivel mundial.

Se cae Estafeta. La cancelación de compra de Estafeta por parte de United Parcel Service (UPS), representa una mala noticia para la empresa mexicana, especialmente por las expectativas que se habían generado en torno a los beneficios estratégicos de la operación. La adquisición por parte de UPS había sido anunciada en julio de 2024 como una oportunidad para aprovechar la relocalización de empresas y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, así como para consolidar el acceso de las pequeñas y medianas empresas y del sector manufacturero mexicano al mercado estadounidense. Y todo pintaba bien, incluso con la llegada de Jens Grimm a Estafetauego del lamentable fallecimiento del anterior Director General, Ingo Babrikowski, pero se habla de “detalles” que no gustaron. Estafeta quería fortalecer su infraestructura logística, ampliar su capacidad operativa y aumentar su presencia internacional, consolidando a la empresa como un actor clave en el comercio entre México y Estados Unidos, pero eso no sucederá porque aunado a esto, hoy sus sucursales lucen desangeladas, con penoso servicio, carentes de profesionalismo, no hay modernización, innovación, quedando en la obsolescencia. Su destino, seguir en la precariedad del jugoso negocio de mensajería.

Voz en Off. TV Azteca afirma que siempre ha mantenido desde el inicio una política de diálogo con el objetivo de lograr acuerdos justos en la reorganización de sus deudas con acreedores, siguiendo prácticas comunes en mercados bursátiles internacionales, particularmente después de las afectaciones por la pandemia de COVID-19. Aunque se alcanzó un acuerdo con los tenedores institucionales de bonos, un grupo minoritario de fondos buitre ha rechazado las condiciones ofrecidas, recurriendo a tácticas mediáticas y legales fuera de los marcos regulatorios aplicables, lo que ha generado especulación sobre la situación financiera de la compañía. La compañía de Grupo Salinas, exige que consigne este proceso con apego a los hechos y a la verdad, evitando vincularlo de manera indebida con otros litigios y asegurando que la información refleje con precisión la realidad de la negociación…

juliopilotzi@outlook.com

@juliopilotzi