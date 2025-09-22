Otra defensa y elogios de CSP a AMLO

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En su gira informativa de fin de semana por el sureste de la República, la Presidenta Claudia Sheinbaum volvió a salir en defensa de su antecesor, el expresidente López Obrador, y en un evento en Mérida, ayer, declaró que “tanto coraje le tienen los que perdieron sus privilegios, o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos, le tienen que seguir calumniando”.

En la misma capital de Yucatán, tras su visita el sábado a Villahermosa dijo que “nunca lo podrán calumniar porque él se quedó no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México y así va a seguir siendo” y agregó que fue un “gran ejemplo de un hombre que recorrió el país, que se ganó el corazón del pueblo de México y que en 2018 llegó a la Presidencia y en seis años transformó nuestro país. Un aplauso, un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mark Carney, primer ministro de Canadá, destacó que las relaciones comerciales con México se han fortalecido y se traducen en más negocios que fortalecen y diversifican la alianza con nuestro país, al referirse a su reciente visita y diálogos con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que dieron a conocer el Plan de Acción entre ambos países para fortalecer la cooperación ante la proximidad de la revisión del acuerdo trilateral con Estados Unidos.

En vísperas de su participación en la 80 Asamblea General de la ONU, en representación de la mandataria, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo ayer una reunión con integrantes de la Misión Permanente de México en ese organismo, que encabeza el embajador Héctor Vasconcelos.

La muerte de la famosa y respetada científica Julieta Fierro, reconocida astrónoma y defensora de los derechos de las mujeres, recordó lo solidaria que fuera siempre con el grupo de sus colegas del anterior Conacyt, cuando en el sexenio pasado se pretendió encarcelarlos con una falsa acusación.

Condolencias a los familiares de Severo López Mestre, quien fuera un destacado funcionario público y político que un tiempo fuera cercano colaborador del desaparecido Porfirio Muñoz Ledo.

Vidulfo Rosales, quien durante más de 10 años fuera el polémico abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, es ahora secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, designado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Remata la Presidenta en Cancún su andanada a críticos: “Les duele que México sea el país más democrático del mundo”.