El sector aduanero del país vivió un momento interesante con la celebración de LegislAA México, un foro que por primera vez reunió a los agentes aduanales con senadores y diputados. La iniciativa congregó a los presidentes de las 38 asociaciones que integran la Confederación de Asociaciones Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), que preside José Ignacio Zaragoza Ambrosi, en representación de más de 800 profesionales que participan diariamente en el comercio exterior.

Durante la inauguración, autoridades fiscales destacaron que la apertura de espacios de diálogo entre legisladores y el gremio, es un paso indispensable para avanzar hacia un modelo aduanero más moderno y competitivo. Eso sí, no les toque el tema del “huachicol fiscal” porque de eso no quieren hablar muchos ilustres senadores, mucho menos diputados, y menos empresarios.

Presumen la presencia de Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, que reforzó la relevancia del encuentro, pues colocó en la mesa temas de gran calado, como la próxima reforma a la Ley Aduanera, la digitalización de procesos y el fortalecimiento del T-MEC. Las mesas de trabajo abordaron de manera diferenciada la realidad de las aduanas fronterizas, marítimas e interiores, con un ejercicio de escucha que permitió a los legisladores conocer de primera mano los planteamientos del sector. En la clausura, José Ignacio Zaragoza Ambrosi subrayó el papel estratégico que desempeñan los agentes aduanales como primera línea de control y facilitación del comercio exterior, además de remarcar la disposición del gremio a colaborar estrechamente con el Poder Ejecutivo y Legislativo en favor de la competitividad nacional.

La apuesta es clara: que los agentes aduanales dejen de ser vistos únicamente como intermediarios y se reconozca su carácter de representantes de la autoridad fiscal, con una función que no sólo recauda, sino que también genera empleo, flujo económico y certidumbre en la cadena logística, y con su debida responsabilidad de lo que entra y sale del país, porque a ojos de muchos hay algunos de estos funcionarios que no cumple con su cañal responsabilidad. El desafío será que este foro no quede como un ejercicio aislado. Si LegislAA México logra consolidarse como un espacio institucionalizado de interlocución, el país podría avanzar de manera decisiva hacia la modernización de sus aduanas. De lo contrario, la oportunidad corre el riesgo de diluirse en la fotografía oficial y en las promesas de corto aliento.

Cable Submarino. Telmex puso en operación el Cable Submarino TMX5, que conecta Baja California Sur con el resto del país mediante una red de 383 kilómetros de fibra óptica y una inversión superior a 25 millones de dólares, fortaleciendo su posición como aliado tecnológico estratégico en la región; el proyecto no sólo mejora la conectividad y la transmisión de voz, datos y video, sino que también impulsa sectores clave como turismo, comercio, educación, salud y entretenimiento, asegura capacidad suficiente para atender la creciente demanda en las próximas décadas y garantiza continuidad operativa ante eventos naturales, consolidando el valor de la infraestructura como un activo crítico para el desarrollo económico y social de la zona.

Voz en off. Grupo Lamosa anunció una inversión de 200 millones de dólares para construir una nueva planta de revestimientos cerámicos en Tlaxcala, proyecto que fortalecerá su capacidad productiva, ampliará su presencia en el mercado nacional y permitirá atender de manera más eficiente la creciente demanda del sector de la construcción y remodelación en México…