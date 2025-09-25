Quetzalcóatl y la República del TikTok

Unas 59 mil personas en México hallaron empleo y autoempleo —especialmente en las mini, pequeñas y medianas empresas— mediante la red social TikTok, generando una contribución neta a la economía superior a 45 mil millones de pesos en 2024, según los hallazgos de The Competitive Intelligence Unit, que dirige Ernesto Piedras: ¿ podrá ese conjunto de emprendedoras y emprendedores hacer valer sus derechos de libertad y propiedad ante una Suprema Corte de Justicia que rindió culto a Quetzalcóatl —en un acto de discriminación hacia el carácter multiétnico y multicultural del país que denunció el jurista Valdemar Martínez— y que validaría suprimir el Derecho de Amparo?

Por supuesto que la interrogante no se ciñe sólo a la formidable comunidad de tiktokeros que ha desarrollado negocios de alimentos, turismo, docencia, entrenamiento deportivo, artesanías, contenidos audiovisuales, cuidado de mascotas y abogacía; la interrogante sobre la continuidad del Estado de derecho —al ser anulada la separación de poderes— alcanza a todos los segmentos de empresa y vida de la población que, de ser aprobada la reforma a la Ley de Amparo, padecerían la negativa de los jueces a brindarles la protección de la suspensión automática de aquellos actos que considere el gobierno tomen arbitrariamente en su contra.

Valdemar Martínez, quien encabeza el capítulo Nuevo León de México Justo, envió carta a los integrantes de la SCJN, que preside Hugo Aguilar, y a Claudia Sheinbaum donde exige —con fundamento a la Carta Magna, a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y a todo el andamiaje que protege el patrimonio de los pueblos indígenas y originarios— se realice una nueva ceremonia de “valentía institucional” no reducida a un ritual mixe (lo que discrimina a todas las demás etnias, cultos y culturas del país) para hacer saber que “la justicia será impartida conforme a la normatividad vigente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya los tratados Internacionales de los que México sea parte”, anota.

La revolución digital y el desarrollo de los actuales y nuevos negocios, sobre todo los encabezados por jóvenes, supone la continuidad de un marco jurídico estable y creíble que va más allá de las formas legales. Ello es válido independientemente del derrotero que habrá de tomar ByteDance, que encabeza Liang Rubo, si se concreta la venta del control de sus operaciones en Estados Unidos a Oracle, Silver Lake y a Andreessen Horowitz.

Y es que cabe preguntarse lo que hace el jurista neoleonés de si los juzgadores si acaso “¿pretenden justificar los cambios de criterio jurisprudencial y de precedentes que seguramente vendrán, apoyados en la intercesión de las deidades prehispánicas? Si es así, estimo que es un grave error que ofende a la justicia y las instituciones del México actual”, acotó.

Lo que Banorte aprendió con Bineo. A principios de este mes Banorte, que encabeza Carlos Hank González, anunció la formalización de un contrato de venta de sus subsidiaria Bineo con la firma Clearscope Holdings. El desarrollo de un modelo 100% digital como Bineo dejó una amplia experiencia —ya nadie le cuenta— a Banorte, así como captar directamente información clave sobre cómo evolucionan los hábitos financieros en distintos segmentos de clientes.

El gran hallazgo, sin duda, fue confirmar que el valor está en integrar la innovación digital dentro de una estrategia de escala de una institución robusta, donde la cercanía humana y la personalización juegan un papel decisivo para consolidar la relación con los clientes.

Ese aprendizaje se tradujo en resultados concretos: más de 10 millones de clientes digitales activos y el reconocimiento de Banorte como el mejor banco digital de México y Latinoamérica. Así, en un entorno competitivo, esta capacidad de transformar la experiencia de un proyecto ofreció al banco dirigido por Marcos Ramírez la ventaja estratégica de diferenciarse claramente frente a nuevos actores en el ecosistema.

Los directivos de Banorte no tuvieron que esperar años a que una matriz en el exterior les diera luz verde para vender, ni contrataron sesudas y onerosas consultorías para detectar que los clientes optan por el respaldo de una institución fuerte y segura que por “la facilidad” de las Fintech vía smartphones.

Se le incendia el cerro a Clark. El subsecretario del desabasto médico está por llegar al escenario que aquí le describimos hace 4 meses: una huelga de “brazos caídos” por parte de laboratorios, importadores, distribuidores y “changarros diversos” que han visto con recelo cómo, desde la “mañanera”, son exhibidos públicamente luego de que no les pagan sus productos a precios irrisorios salidos de la subasta cancelada en abril pasado, teniendo que asumir el costo de distribución a clínica (9% del precio promedio por caja) y de paso con la amenaza de ser sancionados e inhabilitados por la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro.

Luego del berrinche de Eduardo Clark de acusar a 33 empresas en Palacio Nacional del desbasto que el mismo funcionario minimizó, una pléyade de proveedores salió a desmentir la versión del subse y del director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch: desde Pisa, de Carlos Álvarez, así como las firmas indias Amarox y Sun Pharma, la Canifarma que dirige Rafael Gual, los laboratorios mexicanos agrupados en la Amelaf que lleva Juan de Villafranca, así como los de equipamiento médico que dirige Carlos Salazar.

Surtir insumos para la salud ciertamente no es un juego: ninguna empresaria o empresario arriesgará un centavo sin ganancia ni expondrá su prestigio por información incompleta y/o falsa que hizo a Clark su asesor Enrique Pérez Olguín… uno de los artífices de desabasto que protagonizó el arqueólogo Juan Ferrer en el Insabi del sexenio pasado.

Por eso, lejos de las cifras alegres, el desabasto promedio actualmente se estima en el orden de 55% en el sector público de salud… y lo que viene.

Las 200 menciones y un jet. Ayer desde la palestra presidencial salió la mención 200 en contra de Ricardo Salinas Pliego mientras el país se ahoga en el escándalo de la red criminal que ha infiltrado instituciones…, como el hecho de que el avión Challenger que transportó de Paraguay a México a uno de los líderes del cártel de La Barredora, Hernán Bermúdez, hizo una serie de escalas antes de llegar a Toluca, y su matrícula es privada con XB.

Las cortinas de humo, como las mentiras, se desvanecen.