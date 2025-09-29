Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Día a día se complica la situación personal, fiscal, política y legislativa de Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena, quien está “en capilla” por incumplimiento en el pago debido de impuestos fiscales por las cuantiosas percepciones económicas obtenidas, al explicar la semana pasada, por sugerencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el origen y monto de sus ingresos.

Por lo pronto, dirigentes y legisladores de oposición coincidieron en exigir que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, aclare debidamente la situación fiscal del legislador que, en opinión del extitular de la Condusef, al pagar sólo 2.4 por ciento, no 35, de un ingreso de 79 millones de pesos, habría incurrido en un posible acto de evasión fiscal.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con diversos actos oficiales, legislativos y partidistas, este miércoles se cumplirá el primer año de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, en medio de presiones por problemas internos de corrupción, violencia, y externos, en particular de su homólogo estadounidense Donald Trump, por la imposición de aranceles, la criminal persecución de migrantes mexicanos y riesgos en la revisión del T-MEC.

Al menos, tras la visita a principios de mes del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, se logró la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad y Aplicación de la Ley para prevenir y combatir el problema del huachicol fiscal en aduanas y dependencias oficiales.

Oootro diputado federal de Morena, Mario López Hernández, fue retenido 10 horas por autoridades fronterizas en Brownsville, al ingresar a esa ciudad de Texas y le fue cancelada la visa, en un caso, similar al del alcalde guinda de Matamoros, Alberto Granados, aunque ambos niegan que haya sido así.

Al que sí le cancelaron de manera inmediata y fulminante su visa en Nueva York fue al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien después de participar en la Asamblea de la ONU, en un mitin despotricó contra el Gobierno de Trump y pidió a los soldados de EU ignorar al mandatario republicano y sus órdenes militares.

Ésta será una semana definitiva para la polémica iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo, que limita la suspensión contra actos de autoridad, será objeto de análisis y discusión por parte de juristas que participarán en las reuniones convocadas en la sede del Senado tras el intento de aprobarla al fast track.

Don Adrián Pereda López, uno de los más destacados hombres de la radio en México, fundador de Radiorama, murió a los 92 años la tarde del sábado y sus restos fueron cremados ayer. Condolencias a su viuda doña Ana María Gómez Gómez y a sus hijos.