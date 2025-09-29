› Institucionalidad por delante

De reconocerse, nos comentan, que la Presidenta ataje los abucheos que asistentes a algunos eventos de rendición de cuentas profieren contra gobernadores anfitriones, cuando éstos son de oposición. Ocurrió ayer que Claudia Sheinbaum, al escuchar descalificaciones contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de inmediato intervino: “Quiero pedirles primero que nada... éste es un evento institucional. No porque sea un evento masivo no quiere decir que no es un evento republicano. Así que si están esos gritos, mejor nos vamos”, expresó. En un momento posterior la mandataria destacó que “podemos venir de partidos políticos distintos, pero es muy importante que cuando estamos en el Gobierno, nos coordinamos los gobiernos municipales, estatales y el Gobierno federal, y yo quiero agradecerle al gobernador porque ha habido mucha coordinación”. Eso desató nuevas expresiones de descalificación a Lemus y una nueva respuesta de la mandataria: “No, no, no. Nada de eso. Mucha coordinación ha habido y yo se lo agradezco”. Ahí el dato.

› Arrancan los foros sobre Ley de Amparo

Con ánimo de ahora sí ser escuchados, 39 personalidades acudirán a las audiencias que este lunes arrancarán en el Senado de la República para discutir la reforma a la Ley de Amparo y otras normativas secundarias. Con los cambios se busca complementar la reforma al Poder Judicial de la Federación, que llevó a la renovación de una parte de este sector del Estado en junio pasado. Y es que, a pesar de que el objetivo de dicho proyecto es agilizar la impartición de justicia y acortar los plazos que muchas veces hacen que las sentencias queden enredadas en pausas decretadas por jueces, no pasa desapercibido y genera alertas el hecho de que también podría representar, dicen quienes conocen de estos temas, un riesgo para el mecanismo con el que la ciudadanía, de una u otra forma, también recurre para defenderse ante decisiones que pueden resultar perjudiciales. En otras ocasiones lo ahí planteado no se toma en cuenta, en este caso, veremos.

› Ahora, la Facultad de Química

Y donde ahora se prendieron las alertas fue en la Facultad de Química de la UNAM, donde de plano decidieron mandar a la comunidad a tomar clases de forma remota. La institución ayer emitió una comunicación en sus redes en la que anuncia: “Derivado de las recientes amenazas digitales a través de redes sociales (Facebook) y vía correo electrónico, recibidas por distintas personas integrantes de nuestra comunidad, la Facultad de Química informa que a partir del lunes 29 de septiembre del presente se tomarán clases teóricas y de laboratorio en línea en los horarios habituales, con el propósito de salvaguardar la seguridad de los integrantes de la facultad. Se solicita al alumnado atender las instrucciones de sus profesores para continuar con las actividades a distancia”. En una comunicación previa, la Facultad informó que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación legal correspondiente. Estos hechos se dan sólo unos días después del ataque en el CCH Sur, en el que lamentablemente un joven perdió la vida. Ahí el dato, uf.

› Empresarios y lluvias

Varios levantaron la ceja ayer al conocer el exhorto que hizo la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México que encabeza Inés González Nicolás. Y es que la funcionaria hizo un llamado a la solidaridad empresarial para que “ninguna persona vea vulnerados sus derechos por causas de fuerza mayor como las que enfrentamos por las lluvias”. ¿Y qué significa lo anterior? Bueno, pues que los centros laborales implementen esquemas de flexibilidad laboral, como el trabajo a distancia o ajustes de horarios, eviten descuentos descuentos o sanciones por retrasos o inasistencias derivadas de las lluvias. Hay dos más, pero son éstos los que generan cierta inquietud, porque para algunos estarían dando cuenta de la imposibilidad de las autoridades capitalinas para garantizar la movilidad de los trabajadores en esos tiempos de lluvias. Y ante ello, quienes se deben solidarizar con la situación son los empleadores. Ahí la polémica. Veremos.

› Acuerdo contra armas

Con la novedad de que empieza a dar resultados el acuerdo sobre seguridad entre México y Estados Unidos. Y es que el sábado pasado representantes del Gabinete de Seguridad de nuestro país se reunieron con sus contrapartes en McAllen, Texas. En ese encuentro, según se informó, la administración Trump dio cuenta de que ha iniciado más de 125 investigaciones por tráfico de armas, gracias a lo cual logró aseguramientos e identificación de presuntos integrantes de redes criminales vinculadas con este delito en territorio estadounidense. Pero, además, se anunció el lanzamiento de la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, cuyo objetivo, según se informó, es el de interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común. Derivado de lo anterior se aumentarán los operativos fronterizos, se ampliará del uso de la herramienta eTrace para fortalecer las investigaciones, se implementará tecnología de identificación balística y se fortalecerá el intercambio de información, así como la judicialización de casos. Pendientes.

› Agenda cargada

Y hablando de las actividades del Senado, resulta que estará cargada la semana que comienza, pues además de los foros sobre la reforma a la Ley de Amparo, vienen comparecencias importantes y particularmente el martes estará intenso. Ese día se realizará una sesión solemne para la entrega del Premio Literario Rosario Castellanos a Silvia Molina, narradora, ensayista y promotora cultural, por su destacada trayectoria, además de que se tendrá la comparecencia ante el pleno de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, mientras que ante comisiones unidas se desahogará la de Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Al día siguiente tendrá lugar la del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora. Quien dio cuenta de esta agenda fue la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Aunque en la Cámara alta hay varios asuntos más que andan sacando chispas, particularmente uno que atañe a la bancada de Morena y a su conducción. Por lo pronto, atentos.