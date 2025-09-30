Los siguientes pasos de Fernando Chico

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Los integrantes del Consejo Metropolitano de Banamex —constituido por clientes relevantes en lo individual y propietarios de empresas— están expectantes de las propuestas que escucharán el mes de octubre por parte del nuevo presidente de Banamex, Fernando Chico Pardo; los integrantes del Consejo Nacional también lo están pues no descartan se les proponga convertirse eventualmente en socios accionistas de la cuarta institución crediticia del país bajo la conducción del nuevo Grupo de Control.

Esa fórmula no es desconocida en los procesos de adquisiciones y fusiones corporativas: Carlos Slim encabezó un grupo de inversionistas que adquirió en 1990 el control de Telmex (20.4%) y posteriormente, a través de transacciones bursátiles, inversionistas nacionales y extranjeros aumentaron su presencia bajo el nuevo mando.

La figura de socios regionales también lo aplicó Eugenio Garza Lagüera que al frente del Grupo Vamsa-Visa adquirió en 1991 Bancomer, para luego invitar a sus clientes relevantes a convertirse en socios.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Zoé propone candidatura

El mismo Chico Pardo ha sido partícipe de tales esquemas para comandar a inversores que confían en estrategias generales y métodos gerenciales específicos; así lo hizo en 1998 la compra del 15% de los Aeropuertos del Sureste en sociedad paritaria con Copenhague, y si bien el gobierno de Ernesto Zedillo pulverizó el otro 85% entre fondos de inversión del mundo, el empresario mexicano adquirió la parte de control del socio europeo en 2010.

Y no menos relevante cuando adquirió en 2014 el 49% del holding de Stovering Services of America (SSA), luego de que el gobierno de EU negó en 2006 que la principal operadora portuaria de su país vendiera a trasmano el control a la Dubai Ports World: Chico Pardo adquirió FRS Capital Corp que contiene a la mayor compañía de operadores portuarios del mundo, SSA Marine. En esa operación, la familia fundadora, los Smith-Hemingway, mantuvo un 51% de los títulos de la compañía hoy conocida como Carrix.

Para el Tesoro de los Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, estos antecedentes resultaron vitales para darle luz verde a Citi para vender la porción de control de un banco comercial instalado en un país donde las acusaciones por lavado de dinero alcanzaron a tres instituciones de tamaño medio.

Vaya, para el Citi, de Jean Freser, debe ser motivo de gran tranquilidad el saber que tiene un socio de control —en un país en donde los narcoterroristas

permearon con las estructuras del poder político y militar— que participa de manera protagónica en los puertos marítimos de Estados Unidos y que recibe en sus aeropuertos al mayor número de sus coterráneos que visitan México.

Y en función de ello, veremos la forma y fondo en que Banamex, a cargo de Manuel Romo, moverá su portafolio de productos de ahorro, créditos… e invitar a inversores de confianza.

CFE, lo que tronó en el sureste. La fragilidad estructural de las líneas de transmisión en la Península de Yucatán y de la escasa capacidad de generación local ante la creciente demanda de electricidad. Los 7 años de frivolidad y demagogia en la administración de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad quedó de manifiesto —otra vez— al tenerse que “tirar energía” por los trabajos de mantenimiento en las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20/A3Q30 que afectó a más 2 millones de usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; la caída de la línea Ticul-Escárcega provocó la salida de 9 centrales (16 unidades) y la pérdida de hasta 2,174 MW en consecuencia para una región que consume 3,571 MW.

Resolver la inercia negativa provocada por la nula inversión en transmisión y la deficiente planeación en generación (la administración Bartlett no pudo o no quiso gestionar el suministro de gas para las nuevas plantas de Mérida y Valladolid) recae ahora en el equipo de Emilia Esther Calleja.

Pero encontrar salidas no se restringe a Yucatán, sino abarcar todo el país: sin electricidad suficiente, quedan en quimera las apuestas industriales del Plan México que promueve Altagracia Gómez.

Clausura ciudadana en Azcapotzalco. La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, quiso lucirse con el megaproyecto de la empresa “Quierocasa”, para construir en Avenida Camarones 134, ocho torres de diez niveles cada una, para albergar 639 departamentos mediante la fusión de tres predios, dos de los cuales son de uso de suelo industrial y sólo uno con uso habitacional…, pero los vecinos clausuraron la obra por el plan de talar 50 venerables árboles y porque el abotagamiento humano impactará (sí o sí) el suministro de agua y vialidades. Esto sin contar que la excavación de mas de 30 metros podría afectar edificios colindantes, sobre todo por la inestabilidad del suelo en esa zona debido a los hundimientos de los últimos años.

Como la morenista ninguneó a los vecinos de la Obrero Popular, Clavería y Xochimancas, la diputada local Laura Álvarez Soto y la presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, apoyaron la clausura simbólica para exigir una mesa de diálogo entre autoridades y vecinos.

Y a propósito del debate de la gentrificación que echó a andar el gobierno de Clara Brugada, enfocándose en alcaldías como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo gobernadas por la oposición, es fundamental que los legisladores decidan con criterios técnicos y no polítiqueros como permitir obras legales, responsables y viables en toda la CDMX.

Rompe marca interactiva LCDLF. No deja de sorprender la atracción que provocó entre los seguidores de La Casa de Los Famosos (LCDLF) en su novena gala de eliminación: los 25.3 millones de votos emitidos en redes sociales superó en 46% el número de votos emitidos la semana pasada. Si bien el número de audiencia medida en televisión abierta fue de 14.6 millones de personas, dicha producción de TelevisaUnivision es uno de los hits 2025 de la firma codirigida por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.