Oootra advertencia a corruptos

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En víspera del inicio del segundo año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobenación, Rosa Icela Rodríguez, declaró ante el pleno del Senado que lidera Adán Augusto López Hernández, que el Gobierno de México no tiene compromisos mafiosos ni pactos con criminales, porque está del lado del pueblo, con cero corrupción y cero impunidad e hizo otra advertencia: “quien cruce la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”.

Con esa intervención en la tribuna de la Cámara alta se iniciaron las comparecencias de integrantes del gabinete, como en San Lázaro —a excepción de los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina, que será en comisiones— para comentar el Primer Informe de Gobierno que la titular del Poder Ejecutivo dirigiera en el patio central de Palacio Nacional el primero de septiembre, cuyo texto fue entregado por el Secretario de Hacienda, Edgar Amador, a Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para su revisión y debate.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En el último día de su primer año de gobierno, la Presidenta de la República realizó ayer una visita a Nezahualcóyotl y recorrió algunas colonias afectadas por la tromba que cayó el sábado en ese municipio, acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó una reunión y ofreció que en los próximos días las familias afectadas recibirán apoyos, al asegurar que se valoran las obras que se realizarán para evitar más inundaciones.

Terrence Cole, Administrador de la DEA, cumple su amenaza de combatir a las Organizaciones Terroristas Internacionales, incluida media docena de cárteles mexicanos, al asestarle demoledor golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación con el decomiso de toneladas de droga, durante operativos en ciudades de Estados Unidos, cuyo valor se estima en 29 mil millones de dólares.

Distanciada de esa agencia antidrogas, igual que su antecesor, la Presidenta Sheinbaum declaró en su mañanera que el Gobierno de México no colaboró en ese operativo contra el cártel jalisciense que el sexenio pasado generó más violencia en el país, tráfico de drogas y amplió su dominio en varias entidades.

Con incremento salarial de 4.5 por ciento al personal sindicalizado y de 4.32 a pensiones, que se complementan con 32.64 por concepto de productividad en pagos catorcenales e incremento en la canasta básica, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, y el líder de los trabajadores de esa empresa, Ricardo Aldana Prieto, lograron un acuerdo.

Sigue el paro en planteles de la UNAM por el asesinato de un estudiante en el CCH-Sur y la tibieza de autoridades para enfrentar la violencia y redoblar la vigilancia.