› Adiós a la “graciosa” ley antiestickers

Será efímera, nos comentan, la fama que adquirió en los últimos días el diputado morenista Armando Corona tras proponer que se sancione hasta con cárcel a quien haga stickers o memes por medio de inteligencia artificial para ridiculizar a alguien y no sólo eso, sino que el castigo sea mayor si el afectado es un funcionario. Nos cuentan que el legislador se esmeró en los últimos días en aclarar que buscará modificar su propia propuesta para quitar los elementos que afectan la libertad de expresión. Sin embargo, nos comentan, eso ya no es necesario porque su coordinador, el diputado Ricardo Monreal ayer aclaró que esa propuesta no pasará. “Respeto la capacidad de iniciativa. Pero ésta particularmente yo creo que no va a pasar. Yo no la votaría en favor, a pesar de que es un compañero mío, no se ha discutido en el grupo, pero él tiene el derecho de presentarla”. De alguna manera, nos dicen, eso ayuda también a Corona, porque su propuesta lo que sí había logrado era que lo ridiculizaran con memes.

› Sacerdote asesinado

Nos piden estar pendientes del caso del sacerdote católico Bertoldo Pantaleón Estrada, quien ayer fue encontrado sin vida en la carretera México-Acapulco, en el municipio de Eduardo Neri, en Guerrero. El cura, de 59 años, había sido reportado como desaparecido hace dos días por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. “Ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien. Por este momento tan delicado que estamos viviendo pido a todos evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”, indicó el obispo José de Jesús González. Por la tarde, sin embargo, tras conocerse de la muerte de Bertoldo, la Conferencia del Episcopado condenó los hechos de violencia que enlutan a la comunidad católica y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente. En los últimos seis años 10 sacerdotes fueron asesinados, de acuerdo con datos de la Iglesia. Pendientes.

› Error de seis minutos

Un error que se corrigió en seis minutos provocó ayer inquietudes entre universitarios, pero también que se desataran montones de teorías conspirativas. Ocurrió que un camión con militares equivocó la ruta y se metió por la Avenida del Imán a Ciudad Universitaria. Fue la propia UNAM la que —tras los hechos— expuso en un comunicado que el camión del Ejército entró a CU a las 9:07 de la mañana. “Personal de la Secretaría de Prevención y apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron el vehículo para preguntar a dónde se dirigía, a lo que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta, indicándoles por dónde podían retomar su ruta”. Finalmente detalla que “el vehículo salió por la calle Delfín Madrigal a las 19:13 horas. Ayer mismo volvieron a actividades la mayoría de las escuelas y facultades tras los paros que iniciaron en días pasados por tensiones derivadas de los hechos violentos en el CCH Sur y eso contribuyó, y bastante, a la especulación. En fin.

› Mejor apoyo discreto

Y nos cuentan que en la visita que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, realizó al CRIT en Tlalnepantla, más que dejar un donativo, pudo dejar una lección de cercanía. Y es que en el lugar la maestra no sólo habló de rehabilitación, sino de igualdad de oportunidades y del deber del Estado de acompañar a las familias con hijas e hijos que tienen alguna discapacidad. El gesto fue discreto, pero cumplió con su objetivo, nos hacen ver, pues claramente contrastó con el estilo de mandatarios del pasado que solían tomarse la foto en el lugar e irse. En corto, algunos colaboradores de la texcocana aseguran que la instrucción fue clara: “No se trata de aparecer en pantalla, sino de cambiar realidades”. El apoyo entregado, por lo pronto, será para becas de Rehabilitación Integral, y beneficiará a niñas, niños y adolescentes que reciben atención en el CRIT Tlalnepantla y en el Centro de Autismo Teletón de Ecatepec. Ahí el dato.

› Rubalcava opera

Asistentes al Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino nos aseguran que un contingente encabezado por el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, no pasó para nada desapercibido. Y es que aún entre apretones y reclamos, los seguidores del exalcalde de Cuajimalpa demostraron capacidad de movilización el domingo pasado. Rubalcava, nos dicen, llegó además con simpatizantes uniformados, para mostrar también capacidad de operación. Es sabido que detrás de este tipo de acciones hay mensajes que mandan los actores políticos y que en este caso podría tratarse de una estrategia de reposicionamiento. ¿Será que Rubalcava busca congraciarse para que le den control real del Metro? Porque nos cuentan que actualmente el Sistema de Transporte Colectivo está controlado, por un lado, por César Cravioto y, por el otro, por Juan Pablo de Botton. Ahí el dato.

› Veracruz violento

Otra vez Veracruz, entidad donde gobierna Rocío Nahle, dio de qué hablar por la violencia que atraviesa. Y es que ayer fue asesinada a tiros quien fuera candidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Yanga, Jessica Flor Luna Aguilera. El ataque se dio cuando la petista se dirigía a recoger a su hija a la escuela en el municipio de Atoyac, a poco más de 10 kilómetros de distancia de Yanga. La dirigencia del PT ya condenó la agresión que le quitó la vida a “una joven política entusiasta, madre de familia y abogada, quien se destacó por ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de escasos recursos” y demandó que las autoridades investiguen los hechos y lleguen al fondo de los mismos para que no haya impunidad. El nombre de Luna Aguilera se agrega al de otros políticos asesinados en la entidad, entre ellos Ramón Valencia, Germán Anuar Valencia, Yesenia Lara, Esteban Fonseca. En estos hechos ningún partido ha estado a salvo.