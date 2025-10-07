Motivo de preocupación (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Sumamos 11 meses, de septiembre del año pasado a julio pasado, de crecimiento negativo, en términos anuales, de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, la parte más importante de la inversión directa, de la que dependen la producción de bienes y servicios, el crecimiento de la economía, la creación de empleos, la generación de ingresos, y, en última instancia, el bienestar de las personas.

Durante esos 11 meses el crecimiento promedio mensual fue menos 5.19%. La menor caída, noviembre pasado, 1.1%. La mayor, abril pasado, 7.7%. En julio del año pasado la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo creció 5.0%. En julio pasado decreció 7.2%. Durante los siete primeros meses de 2025 el crecimiento promedio mensual de dicha inversión fue 7.59%. Transcurrido un año, a lo largo de los siete primeros meses del 2025, fue menos 6.41%.

¿Cuál fue el comportamiento de la inversión en maquinaria y equipo? Sumamos siete meses consecutivos, de enero a julio, de crecimiento negativo, 7.24% en promedio mensual. La menor caída en enero, 2.7%. La mayor en junio, 11.1%. Durante los primeros siete meses de 2024, en promedio mensual, la inversión en maquinaria y equipo creció 5.44%.

¿Cómo se comportó la inversión en construcción? Sumamos doce meses consecutivos, de agosto de 2024 a julio pasado, de crecimiento negativo, 6.06% en promedio mensual. La menor caída en agosto del año pasado, 2.2%. La mayor en octubre del año pasado, 11.3%. Durante los primeros siete meses de 2024, en promedio mensual, dicha inversión creció 9.60%. Un año después decreció 5.46%.

¿Cuál fue el comportamiento de la inversión en construcción residencial? Entre enero y julio de 2024 creció, en promedio mensual, 5.68%. El peor resultado, menos 1.5%, en marzo. El mejor, 9.9% en mayo. Un año después, entre enero y julio pasados, creció 7.81%. El peor resultado, menos 0.8%, en enero. El mejor, 13.9% en marzo.

¿Cómo se comportó la inversión en construcción no residencial: fábricas, bodegas, oficinas, centros comerciales, infraestructura de comunicaciones y transportes, y todo lo relacionado con la producción, distribución y oferta de mercancías? Sumamos doce meses consecutivos, de agosto de 2024 a julio pasado, de crecimiento negativo, 14.78% en promedio mensual. La menor caída en agosto del año pasado, 5.4%. La mayor en julio pasado, 17.6%. Durante los primeros siete meses de 2024, en promedio mensual, dicha inversión creció 13.37%. Un año después decreció 15.66%.

Resumiendo lo directamente relacionado con la producción, distribución y oferta de bienes y servicios, y por lo tanto con el crecimiento de la economía, la creación de empleos, la generación de ingresos, el bienestar. Sumamos once meses con crecimiento negativo de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, 5.19% en promedio mensual. Sumamos siete meses consecutivos con crecimiento negativo de la inversión en maquinaria y equipo, 7.24% en promedio mensual. Sumamos doce meses con crecimiento negativo de la inversión no residencial, 14.78% en promedio mensual. En lo que va del siglo hemos tenido noventa meses de crecimiento negativo de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, el 30.51% de los transcurridos.