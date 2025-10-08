› El narco, según Hugo Eric Flores

Con la novedad de que integrantes de la 4T difunden datos demoledores sobre el crimen organizado en el país. Resulta que el diputado Hugo Eric Flores, integrante del grupo parlamentario de Morena y en su momento muy cercano a Cuauhtémoc Blanco, aseguró durante un congreso que “70 por ciento de este país está tomado por el narcotráfico, ¿quiénes gobiernan a los presidentes municipales?, ¿los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? No nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales”. Y no sólo eso, también sostuvo que los grupos criminales “pasaron de financiar a poner ellos a los gobernantes”. Más de una ceja se levantó ante esas aseveraciones —del pasado 26 de septiembre, pero conocidas en las últimas horas— pues de alguna manera, nos dicen, expone su punto de vista sin miramientos hacia gobiernos pasados y sus acciones para contener el avance del crimen. Más de un morenista habrá pensado aquello de “no me ayudes, compadre”, nos comentan.

› Contra huachicol fiscal y factureras

Y fue la Secretaría de Hacienda la que ayer hizo una aclaración sobre las acciones que lleva a cabo a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras instituciones contra dos graves problemas: las factureras y el huachicol fiscal. ¿Cuáles son los datos relevantes? Bueno, pues resulta que en los últimos dos años, esa dependencia ha presentado más de 100 querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionadas con operaciones ilícitas en el sector de los hidrocarburos, además de 59 denuncias por más de 54 mil millones de pesos contra redes de factureras. En estas acciones y con el propósito de desmantelar esquemas de evasión y recuperar recursos públicos, se informó, ha mediado también la colaboración entre la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Ante ello, se ha subrayado que el año próximo no se crearán nuevos ni se aumentarán los impuestos actuales. Antes más bien se fortalecerá la recaudación. Ahí el dato.

› “¿Candidato, cómo estás?”

En los pasillos de la Cámara alta, nos comentan, cada vez con menos pudor se dan charlas e intercambios entre integrantes del Partido Verde y el senador Saúl Monreal, quien —pese a las recomendaciones que le han hecho propios y extraños— nomás no deja de suspirar por la candidatura al gobierno de Zacatecas. Nos cuentan que en esos saludos de pasillo y hasta en el pleno, varios han escuchado que los ecologistas llaman “candidato” a Saúl. Y es curioso, nos dicen, que ya el legislador guinda lo toma con mucha naturalidad y suele responder con sonrisas complacidas. Es sabido que al zacatecano se le aleja cada vez más la posibilidad de hacer su sueño realidad, si su intención es que lo abandere Morena. Apenas el lunes pasado desde Palacio le mandaron el mensaje de que es joven y puede esperar otros seis años. Sin embargo, nos insisten, por la forma en que el morenista se comunica con los ecologistas da la impresión de que uno y otros tienen ya una velita verde encendida y no precisamente para el 2033. Uf.

› Se anticipa la Policía

Vaya “arsenal” el que aseguraron ayer policías capitalinos a integrantes del llamado Bloque Negro, que ahora se infiltraron a la marcha que se realizó en favor de Palestina en Paseo de la Reforma. Llamaron bastante la atención las imágenes en las que se ven enormes piedras y adoquines completos adentro de mochilas y maletas. Pero no sólo eso también traían martillos, botellas de vidrio, cohetones, globos llenos de pintura, aerosoles, pegamento… Sustancias y artefactos con los cuales es muy probable que el grupo de encapuchados tuviera previsto atacar nuevamente a la Policía. Si bien la acción de los uniformados, nos comentan, no evitó que se dieran algunos choques —pues incluso se reportaba la tarde de ayer que había cuatro personas heridas— sí impidió que los agresores tuvieran menos capacidad de generar daño. En la movilización de ayer participó personal del área de Concertación Política de la capital. Los contingentes partieron del Hemiciclo a Juárez, con destino a la embajada de Estados Unidos. Ahí el dato.

› Primera baja en Tabasco

Siempre son de llamar la atención, nos comentan, los movimientos intempestivos de integrantes de equipos de gobierno a cualquier nivel. Y ayer ocurrió que en Tabasco el que dejó de formar parte del equipo del gobernador morenista Javier May fue nada menos y nada más que Julián Romero Oropeza, quien, se informó ayer, presentó su renuncia como secretario de Administración y Finanzas. Además de ser hermano de Octavio Romero, actual titular del Infonavit, Julián era el hombre que manejaba los dineros del estado. Fue el propio mandatario estatal el que dio cuenta de la salida que se da en su administración tras cumplirse un año de gobierno y sostuvo que la causa fueron “motivos personales”. Nos hacen notar que en el mensaje que publicó poco después de las 18:00 horas, además de agradecer la labor del funcionario saliente, May dejó ver que no tenía a alguien preparado para hacer el relevo, pues por lo pronto dejó como encargado de despacho al subsecretario de Egresos, Adrián Magaña Martínez. ¿Qué tal?

› Ya hay probables responsables

Buena noticia, nos comentan, la de que no quedaron en el olvido ni fueron mandadas al archivo las denuncias por las amenazas contra integrantes de la comunidad de la UNAM. Y es que esas amenazas hechas por medios digitales no fueron menores: provocaron tensiones, suspensión de labores o que se activaran clases remotas. Ayer la fiscalía capitalina, a cargo de Bertha Alcalde, informó que están en curso 19 investigaciones derivadas de las denuncias presentadas y no sólo eso, sino que gracias al trabajo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Fiscalía, han sido ya identificados probables responsables. Llama la atención esta vez que, para bien, las autoridades universitarias y de procuración de justicia vayan juntas. Quedó atrás el desdén al que se condenaba a la máxima casa de estudios en este tipo de asuntos con el pretexto de la autonomía y que sólo provocaba impunidad.