Los expulsados del Edén

“ Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente partirás”.

En el Libro del Génesis se describe cómo se creó el jardín del Edén, ese paraíso terrenal que poseía todo: abundancia, armonía con la naturaleza, tranquilidad. No existía cosa por la cual preocuparse. En ese jardín ideal habitó Adán, quien era similar en imagen y semejanza al Creador.

Adán tenía, además, su cariño, su confianza y su favor; pero su soberbia fue grande. Se dejó llevar por su compañera, escuchó a la serpiente y fueron expulsados. Perdieron todo. Desde ese día, se convirtieron en simples mortales, con todo lo que eso conlleva.

Similar a lo que ocurrió con el Edén de la política mexicana en el que vivía Adán Augusto, aquel al que AMLO llamó “hermano” y le entregó todos los frutos para que comiera y se satisficiera. Era libre de caminar, de andar y de vivir en abundancia, pero cayó en la tentación de creerse más listo que la máxima autoridad. Mordió del fruto prohibido y fue expulsado de ese paraíso que antes le perteneció.

En esa expulsión del terreno divino, la segunda que se fue, es Andrea Chávez. Pero hay que decirlo: no solamente resultó afectada por su cercanía y por ser la consentida de Adán, sino que ella misma contribuyó, con su soberbia y su poco olfato político, a su propia caída al confundirse sobre quién realmente manda en México. Tal vez usted recuerde cuando, molesta, le contestó a la Presidenta Sheinbaum tras el llamado a detener campañas anticipadas: “No estoy dando declaraciones. Ya les dije que estoy de acuerdo con la Presidenta”. Con ese tamaño de soberbia se manejaba. Para ella, cada vez están más lejos los tiempos que añoraba de gobernar el “estado grande” de México, de malgastar el presupuesto y gastarlo en frivolidades.

El otro defenestrado es Cuauhtémoc Ochoa, el testigo del pacto por México, el cercano a Osorio Chong en tiempos de EPN; el soberbio que no logró ganarle la candidatura al gobernador Julio Menchaca; el que no deja de decir que “ya le toca”; el que, por habitar en el edén de Adán, se creyó merecedor de gobernar Hidalgo. Por más que haga maniobras y operaciones, no logrará su cometido. ¿No entendió cuando fue destituido de la Comisión de Hacienda del Senado al intentar promover una iniciativa de cobranza delegada, la cual le valió que la Presidenta declarara que, de concretarse, sería vetada? Con ese nivel de confianza en quien pensó que mandaba se manejaba.

“La suma de Miguel Ángel Yunes, en su momento, significó y significa para este movimiento la mayoría calificada que nosotros necesitábamos. Fue Miguel quien dio el paso al frente con firmeza, interés y decisión, y eso es algo que quienes estamos en este movimiento le reconocemos”, dijo Adán sobre el político de fidelidad distraída. Poco le durará el encanto a Yunes, con la expulsión del edén de quien lo llevó a él, su caída no sólo será estrepitosa, será esperada por quienes habitan en el inframundo. A quienes despreció, engañó y traicionó, hoy se frotan las manos esperando su caída. El nivel de confianza que le daba estar en el edén lo llevo a creerse afortunado, pero su fortuna fue efímera, como lo es su lealtad.

A esta lista de expulsados, le faltan nombres: por estado, por ciudad, por encargo y por puesto. Hoy intentan tomar distancia, pero la distancia les llegó por sorpresa. Era demasiada su confianza y su soberbia de vivir del pasado que, por sus acciones, en el pasado quedarán.

“y comiste del árbol de que te mandé diciendo: “No comerás de él”, maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás…”

Genesis 3:17-19