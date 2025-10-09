› Siempre sí le congelaron las cuentas

Con la novedad de que a Hilda Araceli Brown, diputada morenista a la que el Tesoro de Estados Unidos incluyó en una lista negra por sus presuntos nexos con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, siempre sí le congelaron las cuentas bancarias. Esto tras conocerse la alerta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, según la cual la exalcaldesa del municipio de Rosarito, Baja California, forma parte de las redes del grupo criminal. La legisladora se había encargado de difundir la versión de que no había sido así, y hasta alegó que las acusaciones en su contra eran para atacar al movimiento de la Cuarta Transformación. “Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, refirió en días pasados. Pero resulta que se acaba de conocer que tramitó un amparo para poder acceder a sus recursos. ¿Y qué ocurrió? Pues que le negaron la suspensión provisional, porque no acreditó que las cuentas cuyo bloque reclama sean suyas. Uf.

› “Alguien en el Senado…”

Finalmente quedó sobre papel la corrección de la reforma a la Ley de Amparo y se espera que sea aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados. Fue el legislador morenista Julio César Moreno, quien dio cuenta de que ya se tiene una propuesta de redacción que retoma la originalmente enviada por la Presidenta de la República. Nos hacen ver que era esperado que así fuera, lo que no fue tanto fue la forma en la que el legislador lo expresó ante medios, porque, nos dicen, no desaprovechó la oportunidad de dejarle un recuerdito a quienes estropearon la redacción primaria en la Cámara alta. “Alguien en el Senado tuvo la ocurrencia de ponerle una redacción que se contrapone a nuestra Constitución y en este caso estaba poniendo en entredicho el espíritu original”, declaró. Ahí el raspón para ese “alguien” que, por cierto, no está claro quién fue, pero sí que hizo que pasara tremendo oso el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara que pidió modificar el dichoso transitorio.

› Una comprita de arte en Japón

Y fue el periodista Carlos Loret el que anoche reveló que no solo cenas fastuosas pagó Andy López Beltrán en Japón. De acuerdo con la indagatoria del medio Latinus, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador antes adquirió por medio millón de pesos una pintura de la artista Yayoi Kuzama en la galería Manabia Fine Arts. Nos hacen ver que nadie podría cuestionarlo por sus gustos, pues Kuzama es una de las artistas plásticas más relevantes de los últimos tiempos. Aquí en México hace una década se llevó a cabo la exposición Obsesión infinita en el Museo Tamayo y fue todo un éxito. El caso es que apenas el fin de semana pasado el diario estadounidense The New York Times presentó un trabajo en el que da cuenta de cómo a Morena, el partido que más se identifica con los pobres, se le está complicando tener en sus filas a militantes que se dan vida de potentados y no respetan la máxima de la austeridad. Uf.

› Video alterado

Mucha polémica se suscitó hace unos días por un video que se difundió en las benditas redes de la participación del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en un evento en Tacubaya con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Y es que resulta que a partir de esas imágenes en diversos espacios digitales se especuló que el funcionario se encontraba en estado inconveniente. Sin embargo, se acaba de conocer un peritaje especializado realizado a dichos videos, el cual advierte que hubo mano negra. “En resumen el video ha sido manipulado maliciosamente, esto es, intentando presentar algo diferente a la realidad. No es fiable ni auténtico”, destaca el documento. Especifica, además, que el material presenta cinco cortes evidentes y una reducción deliberada en la velocidad del audio, lo que altera la percepción de lo ocurrido. Se señala que el estudio se basó en métodos técnicos y científicos para garantizar la objetividad de las conclusiones. Ahí el dato.

› Revés a MC en Veracruz

Duro revés, nos comentan, el que asestó ayer la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Movimiento Ciudadano, partido que dirige Jorge Álvarez Máynez, al tumbarle los que ya daba como triunfos electorales en Poza Rica y Papantla. En la primera de esas dos demarcaciones, los magistrados electorales concedieron el triunfo a Janeth Rodríguez, de Morena, y se lo quitaron al abanderado naranja Emilio Olvera. En la segunda, el que se quedó sin ayuntamiento fue Mariano Romero. En los comicios pasados en Veracruz, además de mucha violencia se dio un crecimiento que llamó la atención de MC que ahora acudirá a la instancia final: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha dicho Máynez que en la entidad por órdenes de la gobernadora Rocío Nahle, Morena se robó la elección, tronando los conteos institucionales y alterando las actas y las sábanas. Pendientes.

› Que el avión privado era pequeño

Y hablando de políticos que se apartan de las máximas de austeridad de Morena, el que nuevamente quedó exhibido fue el senador Gerardo Fernández Noroña, de quien el periódico Reforma reveló que realizó una gira en Coahuila y para tal fin se movió en un avión privado. “No tengo nada que transparentar, voy a seguir recorriendo el país. La Presidenta ha dicho que los aviones privados se pueden justificar”, consideró el legislador, para tratar de apartarse de los cuestionamientos sobre su falta de austeridad. A Sheinbaum le preguntaron ayer sobre el tema y ella planteó que cada quien responda por su acciones. El caso es que el legislador de la casota en Tepoz y los vuelos en primera clase evitó dar información sobre la aeronave o su costo y trató de justificar que su uso era necesario pues lo llevó a Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña: “En dos días, por supuesto que requería moverme con mayor rapidez”. Ya acorralado, argumentó que el avión era pequeño. ¿Qué tal?